10.11.2020
15:55
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Экономика

Сахаэнерго ввело новую станцию на севере Якутии

Специалисты Сахаэнерго (ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро») завершили строительство новой дизельной электростанции в селе Алысардах Верхоянского района Якутии. ДЭС с общим машинным залом на 4 дизель-генераторных установки мощностью 30 и 15 кВт·ч, также включает в себя мастерскую и комнату отдыха персонала. 

В августе энергообъект ввели в работу в пуско-наладочном режиме, для полной проверки работоспособности, после чего были получены все необходимые разрешительные заключения от соответствующих служб. 

«На сегодняшний день мы получили все необходимые документы на эксплуатацию объекта и провели все мероприятия по наладке оборудования для бесперебойной работы. Станция официально введена в работу», — подчеркнул генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев. 

После 78-часовой обкатки оборудования на дизельной электростанции, инженерный состав Верхоянских электрических сетей произвел окончательный запуск станции в работу. Теперь электроэнергией жителей села Алысардах  обеспечивает новый надежный энергообъект установленной мощностью 120 кВт.

 «Сахаэнерго ежегодно проводит большую работу в направлении повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. Это не только выполнение объемной ремонтной кампании, завоз топливно-энергетических ресурсов, но и ввод новых современных энергообъектов. Новые станции в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах нашей республики – важная часть комфортной жизни населения Якутии», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков. 

Фото: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»
Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»
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