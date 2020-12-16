Сахаэнерго: Встречайте Новый год без долгов!

Общая задолженность потребителей за энергоресурсы перед АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго») на 1 ноября 2020 года превысила 275 млн рублей.

Суммарный долг юридических лиц перед энергетиками составляет 98,5 млн рублей. Во главе антирейтинга улусов-должников находится Верхоянский район. В этом улусе юридические лица задолжали энергокомпании 12,4 млн рублей.

Наибольшую сумму долгов накопили жители Усть-Янского улуса, где имеется задолженность в сумме 12,3 млн. руб.

АО «Сахаэнерго» призывает потребителей встретить Новый 2021 год без долгов и напоминает, что платежная дисциплина потребителей является одним из главных условий обеспечения надежной работы энергосистемы северных и арктически территорий.

Оплатить за энергоресурсы можно любым привычным для себя способом, а также с помощью онлайн-сервисов:

Через мобильные приложения Сбербанк онлайн, «Квартплата+».

Посредством официального сайта www.sakhaenergo.ru.

Для удобства потребителей энергосбытовая служба АО «Сахаэнерго» приводит номера телефонов своих филиалов:

Анабарский РЭС — 8 (41168) 21183; 21164

Белогорский РЭС — 8 (41159)218-72

Булунские ЭС — 8 (41167)532-23

Верхоянские ЭС — 8(41165)20044

Жиганский РЭС — 8 (41164)217-73

Зырянский РЭС — 8 (41155)412-74

Кобяйские ЭС — 8 (41163)221-35

Момский РЭС — 8 (41150) 210-47

Нижнеколымский РЭС — 8 (41157)227-63

Оймяконский РЭС — 8 (41154)241-06

Олекминский РЭС — 8 (41138)40468

Оленекский РЭС — 8 (41169)216-86

Производственный центр 49-36-25

Среднеколымский РЭС — 8 (41156)419-15

Чокурдахский РЭС — 8 (41158)211-01

Эвено-Бытантайский РЭС — 8 (41160)214-58

Янские ЭС — 8 (41166)285-66