Сахаэнерго: Встречайте Новый год без долгов!
Общая задолженность потребителей за энергоресурсы перед АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго») на 1 ноября 2020 года превысила 275 млн рублей.
Суммарный долг юридических лиц перед энергетиками составляет 98,5 млн рублей. Во главе антирейтинга улусов-должников находится Верхоянский район. В этом улусе юридические лица задолжали энергокомпании 12,4 млн рублей.
Наибольшую сумму долгов накопили жители Усть-Янского улуса, где имеется задолженность в сумме 12,3 млн. руб.
АО «Сахаэнерго» призывает потребителей встретить Новый 2021 год без долгов и напоминает, что платежная дисциплина потребителей является одним из главных условий обеспечения надежной работы энергосистемы северных и арктически территорий.
Оплатить за энергоресурсы можно любым привычным для себя способом, а также с помощью онлайн-сервисов:
- Через мобильные приложения Сбербанк онлайн, «Квартплата+».
- Посредством официального сайта www.sakhaenergo.ru.
Для удобства потребителей энергосбытовая служба АО «Сахаэнерго» приводит номера телефонов своих филиалов:
Анабарский РЭС — 8 (41168) 21183; 21164
Белогорский РЭС — 8 (41159)218-72
Булунские ЭС — 8 (41167)532-23
Верхоянские ЭС — 8(41165)20044
Жиганский РЭС — 8 (41164)217-73
Зырянский РЭС — 8 (41155)412-74
Кобяйские ЭС — 8 (41163)221-35
Момский РЭС — 8 (41150) 210-47
Нижнеколымский РЭС — 8 (41157)227-63
Оймяконский РЭС — 8 (41154)241-06
Олекминский РЭС — 8 (41138)40468
Оленекский РЭС — 8 (41169)216-86
Производственный центр 49-36-25
Среднеколымский РЭС — 8 (41156)419-15
Чокурдахский РЭС — 8 (41158)211-01
Эвено-Бытантайский РЭС — 8 (41160)214-58
Янские ЭС — 8 (41166)285-66
+7 (999) 174-67-82