Сахаэнерго в целях безопасности ограничивает подачу электроэнергии в зоне паводка в Верхоянском улусе

Энергетики АО «Сахаэнерго» для безопасности потребителей и сохранения оборудования производят отключение энергообъектов, находящихся в зоне подтопления в Верхоянском улусе.

В городе Верхоянске из-за повышения уровня воды на реке Яна персоналом произведено превентивное отключение трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ «Квартальная» и «Гидрологическая». В зоне затопления находятся 72 опоры ЛЭП 0,4 и 6 кВ.

В селе Бетенкес подтоплена 181 опора ЛЭП 0,4 и 10 кВ, ограничений подачи электроэнергии нет.

В условиях паводка персонал Верхоянских электрических сетей АО «Сахаэнерго» работает в режиме повышенной готовности, ведется круглосуточное наблюдение за состоянием энергооборудования.