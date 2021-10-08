Сахаэнерго увеличивает резервные мощности поселка Черский

АО «Сахаэнерго», дочернее общество ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках плана по повышению качества и надежности электроснабжения поселка Черский Нижнеколымского района Якутии увеличивает мощности резервных источников.

На сегодня основным источником электроснабжения поселка является Билибинская АЭС по воздушной линии 110 кВ «Встречный – Черский» АО «Чукотэнерго». В периоды ремонтных и внеплановых отключений, электрическую нагрузку потребителей поселка Черский несет резервная электростанция, принадлежащая Сахаэнерго.

В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей поселка Черский на резервной электростанции будут установлены два новых дизель-генераторных агрегата блочно–модульного исполнения мощностью 1,5 МВт каждый. В настоящее время оборудование доставлено до пункта назначения.

«Мы также работаем с Зеленомысским речным портом по проблемному техническому вопросу. Порт не оснащен устройством плавного пуска электродвигателей. При пуске энергоемких портовых кранов заметно ухудшается качество электроэнергии и может происходить остановка оборудования нашего энергообъекта. Речники обещают в следующем году модернизировать систему электродвигателей на своем предприятии. После технического перевооружения речного порта проблема срабатывания защиты на нашей резервной электростанции окончательно разрешится», — отметил руководитель энергокомпании Гаврил Алексеев.