Сахаэнерго с журналистами Якутии организовали пресс-тур

Журналисты в рамках выезда в отдаленный район Якутии ознакомились с работой энергетиков и жизнью сел. До Усть-Майского района участники пресс-тура добирались на внедорожнике и пересекли на пароме три северные реки – Лену, Амгу и Алдан. Далее представители СМИ на моторной лодке прибыли на дизельную электростанцию села Троицк, где завершился масштабный капитальный ремонт.

«Мы обновили весь парк дизель-генераторов. Реконструировано также здание и территория ДЭС, силами персонала и подрядных организаций выполнили монтаж системы отопления, а также видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. На сегодняшний день, начато строительство нового склада ГСМ. По ремонтной программе за два года обновлены на 100% все опоры и линии электропередачи села», – рассказал об итогах работы мастер ДЭС Владислав Шепелёв.

Главное достижение энергетиков – отказ от временного ледового перехода линии электропередачи напряжением 10 кВ «Петропавловск – Троицк». Данная форма энергоснабжения отдаленного села в зимнее время создавала немало проблем в работе персонала и негативно сказывалась на качестве услуг.

«После капитального ремонта нашей электростанции население сразу ощутило позитивные перемены. Энергоснабжение стало намного более устойчивым, сбоев вообще нет. Наша ДЭС – это сердце села. Мы рады, что энергетика развивается даже в глубинке. Спасибо Сахаэнерго, что не оставляете малые села без внимания. Будет свет – будет развитие!», — считает жительница Троицка Матрена Архипова, она передала благодарность от населения руководству энергокомпании.

Журналисты расспросили персонал ДЭС об особенностях малой энергетики, цепочке производства электроэнергии на дизельных электростанциях, планах и проблемах. Представители СМИ также подготовят информационные материалы о сельских энергетиках, которые работают в отрасли ещё с советских времён, династиях и молодых кадрах.