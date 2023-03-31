Сахаэнерго провело Спартакиаду профмастерства и спорта среди северных энергетиков

Сахаэнерго провело в Хону Спартакиаду профессионального мастерства и спорта среди северных энергетиков

В зональном конкурсе профессионального мастерства и спорта АО «Сахаэнерго» ПАО Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) приняли участие команды трех районных электрических сетей – Момского, Аллаиховского и Оймяконского улусов.

Победителями этапа профессионального мастерства стала команда Чокурдахского РЭС. Второе почетное место заняли энергетики Момского РЭС.

Золотые медали чемпионов спортивного этапа торжественно вручены Оймяконскому филиалу. Серебряным призером стала команда из Аллаихвского улуса. В общем зачете победу одержали чокурдахские энергетики. На закрытии конкурса победителей и призеров торжественно наградили Кубками и дипломами.

Основной этап конкурса был посвящен проверке теоретических знаний и практических навыков персонала. Самым зрелищным моментом конкурса было выполнение задания по качественному проведению работ на высоте, начиная от оформления наряда-допуска до работ на участке с инструментами и приспособлениями. Теоретические знания по охране труда были проверены в форме блиц-турнира. В рамках спортивного этапа энергетики состязались по дартсу, мини- футболу, настольному теннису, перетягиванию каната, а также по стрельбе из пневматической винтовки.

«Уровень подготовки команд хороший. Видно, что готовились, тренировались. В энергетике охрана труда имеет первостепенное значение, и мы оцениваем качество знаний персонала на «хорошо». Помимо этого, наши работники как производственники, выполняющие ответственную работу по бесперебойному обеспечению электроэнергией обязаны быть физически подготовленными, выносливыми, вести здоровый образ жизни. Все участники молодцы. Так держать! Отдельную благодарность выражаем за помощь в проведении зональной Спартакиады энергетиков администрации Момского улуса в лице главы района Дмитрия Аммосова. Благодаря поддержке улуса были созданы все условия для проведения соревнований и размещения участников Спартакиады», — отметил председатель профсоюзного комитета Евгений Стручков.

В следующем году выездная Спартакиада энергетиков по профессиональному мастерству и спорту состоится в поселке Батагай, где примут участие энергетики из Усть-Янского, Верхоянского и Эвено-Бытантайского филиалов Сахаэнерго. Первая Спартакиада прошла в 2022 году в городе Среднеколымск.