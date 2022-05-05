Сахаэнерго провело акцию «Arctic energy»

АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) в рамках привлечения молодых специалистов в северные и арктические филиалы провело акцию «Arctic energy» в высших и средних специальных учебных учреждениях.

Мероприятие прошло в Физико-техническом институте Северо-Восточного федерального университета, инженерном факультете Арктического государственного университета, а также в Институте водного транспорта и коммунально-техническом техникуме, где проходит подготовка специалистов для сферы энергетики и ЖКХ.

Представители энергокомпании рассказали студентам и выпускникам о миссии предприятия, обширной зоне ответственности, куда входят 161 населенный пункт 23 улусов Якутии, а также особенностях дизельной энергетики. Потребность в дипломированных кадрах наиболее высока в северных и арктических филиалах «Сахаэнерго». Для привлечения и закрепления молодых специалистов в энергокомпании принята специальная программа, в рамках которой для всех трудоустраивающихся до 35 лет выплачиваются подъемные, а также адаптационные надбавки к заработной плате. Помимо этого, предприятие возмещает расходы на переезд и аренду жилья. К каждому молодому специалисту прикрепляется опытный наставник.

Во время акции «Arctic energy» перед студентами выступили руководители и специалисты Сахаэнерго, которые начинали свою профессиональную деятельность на Крайнем Севере и Арктике. По их мнению, практический опыт чрезвычайно важен для полного понимания производственного процесса и эксплуатации оборудования. Навыки и умения стали прочным фундаментом для дальнейшего роста и развития в качестве высококвалифицированного специалиста жизнеобеспечивающей отрасли.

Молодежь также заинтересовалась видеороликом с участием новых специалистов, которые сейчас трудятся в отдаленных филиалах энергокомпании. Молодые энергетики рассказали, что в Сахаэнерго им создали хорошие условия труда, выплачивают достойную зарплату, оказывают моральную и материальную помощь при адаптации.

«Действительно, на рынке труда уже давно есть проблема того, что молодежь без опыта работы чаще всего не находит себе место работы. Северная энергетика готова рассмотреть кандидатуры и трудоустроить дипломированных специалистов без опыта в своих филиалах. Молодому специалисту надо же где-то начинать. А Север и Арктика, в свою очередь, испытывает дефицит в кадрах. Мы продолжим активную работу с вузами и ссузами и создадим условия не только для трудоустройства, но и для прохождения производственной практики студентов», – отметил генеральный директор Сахаэнерго Гаврил Алексеев.

Акция «Arctic energy» завершилась ярмаркой вакансий, в рамках которой ряд выпускников и работодатель подписали соглашение о трудоустройстве. Многие изъявили желание пройти в Сахаэнерго производственную практику.