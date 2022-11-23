Сахаэнерго повышает надежность электроснабжения в северных и арктических районах
Работники АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) в соответствтии с планом-графиком завершают ремонтные работы на оборудовании дизельных электростанций (ДЭС), обеспечивающих электроснабжение отдаленных населенных пунктов северных и арктических улусов Якутии.
В полном объеме ремонт завершен в Анабарском, Верхоянском, Жиганском, Кобяйском, Момском, Нижнеколымском, Олекминском, Оленекском, Оймяконском, Среднеколымском, Эвено-Бытантайском и Усть-Янском улусах Якутии, где энергетики произвели ремонт 106 ДЭС.
В срок до конца текущего года специалисты Сахаэнерго наладят работу еще 6 единиц дизельного оборудования. На данный момент энергетики продолжают плановые ремонтные работы на ДЭС, обеспечивающих электроснабжением потребителей проживающих в поселках Белая Гора, Чокурдах, Зырянка, Тикси, Усть-Куйга и Нижнеянск.
«Плановый ремонт в общей сложности 112 единиц оборудования ДЭС с общей установленной мощностью 38,5 МВт энергетики ведут с марта текущего года. Основная часть ремонтных работ пришлась на летний период, когда существенно снижено потребление электроэнергии. В соответствии с план-графиком все ремонтные работы будут завершены в срок до конца текущего года», — отметил заместитель главного инженера — начальник Управления эксплуатации и ремонта электрооборудования и распределительных сетей Арсен Максимов.
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