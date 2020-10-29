Сахаэнерго поговорил со студентами

Специалисты Сахаэнерго провели «Диалог на равных» со студентами СВФУ.

АО «Сахаэнерго» (входит в Группу РусГидро) в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче инициировало производственное совещание «Диалог на равных» совместно с Северо-Восточным Федеральным университетом им. М.К. Аммосова.

Энергетики познакомили студентов Физико-технического института с основными направлениями деятельности компании и новой Программой по привлечению кадров, которая была разработана и начала действовать в прошлом году.

В «Диалоге на равных» приняли участие 64 будущих энергетика, у них возникло множество вопросов на самые разные темы: от выравнивания тарифов до возможности перехода на альтернативное топливо. Специалисты Сахаэнерго совместно с преподавателями также ответили на вопросы о перспективах развития арктических районов Якутии.

«Такое общение очень полезно для студентов, оно помогает уже во время учебы сформировать у них представление о работе энергетиков и значимости нашей отрасли», – отметил главный инженер Сахаэнерго Петр Кондратьев.

Совещание прошло на площадке СВФУ «Будущая точка кипения», открытие которой состоялось на этой неделе. Специалисты университета отметили, что Сахаэнерго стало первооткрывателем в проведении мероприятия.