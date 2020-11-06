Сахаэнерго подключило к энергосетям более 300 объектов в Якутии

За 9 месяцев 2020 года АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) подключило к электрическим сетям 353 объекта общей мощностью 4,8 МВт.

Наиболее крупными объектами, подключенными в этом году, стали котельная №6 мощностью 193 кВт, механизированная котельная мощностью 325 кВт в поселке Зырянка Верхнеколымского улуса, временный вагон-городок в поселке Тикси Булунского района, школа-сад на в с. Люксюгун Кобяйского улуса, 4 пекарни, 6 многоквартирных жилых домов, построенных в рамках реализации государственных программ Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем» и «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда».