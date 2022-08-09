Сахаэнерго подключило к электросети ферму на 1500 голов

В местности Харыйа села Тойон-Ары Хангаласского района состоялось торжественное подключение фермы одного из самых крупных сельскохозяйственных предприятий Якутии к электросетям АО «Сахаэнерго» (дочернего предприятия ПАО Якутскэнерго, входит в Группу РусГидро).

В торжественных мероприятиях приняли участие руководство Сахаэнерго, министерства сельского хозяйства РС(Я), администрации Хангаласского улуса и села Улахан-Ан.

Энергетики в рамках технологического присоединения фермы проложили 8 км распределительных сетей, установили 158 опор, а также смонтировали две трансформаторные подстанции. Помимо этого, энергокомпания увеличила мощность дизельной электростанции села Тойон-Ары, установив дополнительные дизель-генераторы общей мощностью 300 кВт.

«Энергетика – основа развития территории. Мы надеемся, что благодаря новым возможностям сельсхозпредприятие выйдет на высокие показатели, создаст ещё больше рабочих мест для селян и будет стабильно обеспечивать республику натуральной продукцией. Я выражаю благодарность моим коллегам, в частности персоналу Производственного центра и подрядной организации СК «Капитал» за качественное и своевременное выполнение большого объёма работ», — отметил генеральный директор Сахаэнерго Гаврил Алексеев.

«Огромное спасибо Сахаэнерго за поддержку села и местного производства. Энергоснабжение фермы даст возможность построить еще один новый коровник и цех переработки», – рассказал фермер Михаил Павлов.

Заместитель министра сельского хозяйства Якутии Николай Афанасьев также отметил особую важность энергетики для работы местных товаропроизводителей и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Местные жители на торжественном подключении фермы к электросетям провели якутский обряд алгыс и благословили энергетиков и новый объект на успешную работу.