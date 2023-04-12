Сахаэнерго поддержало проведение Игр народов Севера

АО «Сахаэнерго» (дочернее общество «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) выступило спонсором IV Игр народов Севера. Культурно-спортивные мероприятия традиционно прошли в Эвено-Бытантайском улусе в селе Батагай-Алыта.

В масштабном мероприятии приняли участие свыше 100 якутян из 7 северных улусов. Среди них выявили сильнейших в гонках на оленьих упряжках и на верховых оленях, северной борьбе, открытом турнире по нартам «Аин туркил», комбинированной эстафете, буксировке лыжника на оленях и даже в метании аркана на хорей. Также в селе состоялся круглый стол, были проведены концерты, выставки, дефиле в национальных эвенских костюмах. Настоящим гвоздем программы стал республиканский конкурс «Семья года» в номинации «Кочевая семья-2023».

От лица энергетиков участников поздравил председатель цехкома-начальник электростанции ДЭС п. Саккырыр Петр Верховский. Он вручил Марату Слепцову, «серебряному» призеру самых захватывающих состязаний – гонок на оленьих упряжках на дистанцию 10 км – сертификат на денежный приз. Не остались без внимания работников Эвено-Бытантайского РЭС и гости мероприятия – энергетики, славящиеся своим радушием, угощали всех желающих домашними деликатесами из оленины и рыбы.

В свою очередь заместитель главы Эвено-Бытантайского улуса Максим Горохов поблагодарил работников Сахаэнерго за помощь в организации соревнований: «От всей души благодарим энергетиков не только за финансовую поддержку, но и подключение места проведения к электрическим сетям. Благодаря вашим своевременным работам в наших палатках любой желающий мог бесплатно согреться, попить горячий чай и кофе, отведать нашу знаменитую северную кухню».

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