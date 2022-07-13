13.07.2022
09:16
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Якутия

Сахаэнерго оказывает помощь в борьбе с паводком в Верхоянском улусе

Энергетики АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) принимают участие борьбе с паводком в Верхоянском улусе.

По просьбе администрации МО «Поселок Батагай» 9 сотрудников Верхоянского района электрических сетей подготовили мешки с песком для укрепления берегов протоки, где возможен прорыв воды.

Также энергетики при помощи погрузчика провели восстановительные работы на автодороге Батагай – Бетенкёс для проезда автотранспорта, эвакуирующего жителей.

Тем временем персонал Верхоянского РЭС продолжает осуществлять деятельность по обеспечению энергоснабжения потребителей. Энергообъекты работают в штатном режиме, ведется круглосуточный мониторинг состояния энергооборудования, ограничений нет.  

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»

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