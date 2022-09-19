Сахаэнерго наградило лучших студентов

В АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) прошел круглый стол на тему «Энергетики для Арктики: взаимодействие с ВУЗами и ССУЗами», в котором приняли участие представители учебных заведений и студенты, показавшие наилучший результат во время прохождения производственной практики в Кобяйских электрических сетях, а также Исполнительной дирекции.

В минувшую пятницу, 16 сентября, в актовом зале энергопредприятия состоялось торжественное награждение самых высокопоказательных студентов, обучающихся на очном и заочном отделениях Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Арктического государственного агротехнологического университета. Так, из рук генерального директора АО «Сахаэнерго» Гаврила Алексеева заслуженные награды получили 2 практиканта из АГАТУ Николай Ильин и Айсен Владимиров, а также 5 практикантов из СВФУ: Айсен Мигалкин, Тит Кириллин, Петр Сивцев, Айхан Михайлов и Александр Лукачевский.

Как отметил студент ФТИ Айсен Мигалкин, именно практика в Кобяйских электрических сетях показала, что он действительно обучается на той специальности, по которой планирует работать в дальнейшем – будущего энергетика больше всего интересует работа на линиях электропередачи.

«В первый же день нас ознакомили со всеми правилами и требованиями, а после мы приступили к работе в должности электромонтеров 2 разряда. Под руководством мастера Юрия Яковлевича Кузьмича выезжали на линии, а также занимались ремонтом дизельгенератора. Надеюсь, что преддипломную практику тоже пройду в Сахаэнерго», — рассказал Айсен Мигалкин.

После торжественного награждения со своими предложениями по дальнейшему сотрудничеству между Сахаэнерго и учебными заведениями выступили работники энергокомпании и представители СВФУ, АГАТУ, Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. Дудкина, Якутского института водного транспорта, Якутского коммунально-строительного техникума и Якутского промышленного техникума. На обсуждении в формате свободного микрофона энергетики и представители ВУЗов и ССУЗов озвучили свои идеи и пожелания. Так, профессор, доктор технических наук кафедры «Электроснабжение» ФТИ СВФУ Надежда Бурянина выступила с интересным предложением принимать на производственную практику не только студентов, но и преподавателей.

«Мы надеемся, что сотрудничество между Сахаэнерго и вашими учебными заведениями продолжится и мы совместными усилиями обеспечим энергетику Севера и Арктики высококвалифицированными специалистами и внесем вклад в развитие северных территорий Якутии», — отметил генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев.