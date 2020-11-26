Сахаэнерго к зиме готово

АО «Сахаэнерго» (входит в Группу РусГидро) получило паспорт готовности к зиме от гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Саха (Якутия) ПАО «Якутскэнерго». Документ свидетельствует о завершении всех необходимых мероприятий, направленных на надежное обеспечение светом и теплом жителей северных и арктических районов Якутии в суровый зимний период.

«Самая напряженная пора ремонтов завершилась, теперь начинается не менее ответственный сезон пиковых нагрузок, к которому Сахаэнерго подошло со 100%-ной готовностью. Несмотря на сложности, обусловленные событиями этого года, сплоченность и профессионализм специалистов нашей компании, позволили преодолеть все препятствия для надежного обеспечения жителей Севера и Арктики светом и теплом», – подчеркнул генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил АЛЕКСЕЕВ.

Несмотря на сложные условия навигации этого года, объекты Сахаэнерго полностью обеспечены топливом. В рамках навигационной кампании энергетики доставили до пунктов назначения по рекам Лена, Алдан, Колыма, Индигирка, Яна 70,9 тыс. тонн дизельного топлива, 16,1 тыс. тонн угля и 300 тонн нефти. В полном объеме отгружены и доставлены депонационные объемы топлива – 1,95 тыс. тонн для электростанций Колымской группы районов.

Энергетики отремонтировали 107,9 км линий электропередачи всех классов напряжения. План по расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности полностью выполнен и составил 8,64 гектара. С начала года проведен ремонт 36 генераторов и 19 трансформаторных подстанций и трансформаторов. Также персонал Сахаэнерго отремонтировал 98 дизель-генераторов в 20 районах республики.

В этом году энергетики, несмотря на ограничения и эпидемиологическую обстановку в мире выполнили насыщенную ремонтную программу, в которую вошли 43 мероприятия. В их числе ремонты дизельного оборудования, генераторов, ТП, КТП и линий электропередачи. Ремонты котельного оборудования и тепловых сетей, завоз топлива в навигацию, а также немаловажное проведение противоаварийных тренировок и различные технические мероприятия.