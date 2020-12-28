Сахаэнерго доставило более 16 тысяч тонн угля в Депутатский

АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) завершило перевозки текущего года и доставило более 16 тысяч тонн каменного угля для нужд Депутатской ТЭЦ Янских электрических сетей.

Автоперевозка угля, доставленного в период навигации, в том числе и по северному морскому пути, осуществлялась по круглогодичной дороге Усть-Куйга – Депутатский. К перевозкам было привлечено 53 единицы техники.

Созданные запасы угля в поселке Депутатский обеспечат надежную и бесперебойную работу теплоэлектроцентрали до конца отопительного сезона.

В период действия зимних автодорог энергетики планируют доставить 27,9 тысяч тонн дизельного топлива, 865,2 тонны дизельных масел, 156,4 тонны сырой нефти и 620 тонн каменного угля для обеспечения работы дизельных электростанций в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Якутии.

Запланированные перевозки будут осуществляться по мере открытия автозимников. Основной объем работы по завозу топлива автотранспортом ежегодно приходится на февраль-март.