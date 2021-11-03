Сахацирк: Юбилейное шоу «Поколения NEXT»

20 ноября в 15:00ч.

К 10-летию второго выпуска Пекинского Международного Колледжа Искусств «ПОКОЛЕНИЕ NEXT»!

20 ноября в 15:00ч. Государственный цирк Якутии представляет грандиозное юбилейное шоу «Мы. Время. Вместе».

Специально для вас выпускники лучшей цирковой школы мира, одни из ведущих артистов Государственного цирка Якутии приготовили захватывающее и динамичное цирковое представление: удивительные силовые трюки, завораживающие выступления под куполом цирка воздушных гимнастов и канатоходцев, блистательные номера жонглеров, эквилибристов, акробатов, номер с диаболо, колесо «Сира», каучук, моноциклы и репризы забавных клоунов, а также балет и оркестр цирка.

Артисты «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» представляют республику на различных всероссийских и международных фестивалях-конкурсах, выступают на цирковых аренах России и зарубежных стран.

Приходите! Станьте гостями на юбилейном празднике таланта, молодости, креатива!

Получите массу ярких незабываемых эмоций и впечатлений!

Внимание! Важная информация!

В связи с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2021г. продажа билетов и допуск будет осуществляется по QR-коду, подтверждающему то, что вы являетесь вакцинированным или переболевшим, а также для граждан с медотводом при условии, что у вас на руках есть свежий отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов. Не забудьте, что при себе необходимо иметь паспорт (удостоверение личности, водительские права).

Детей в заведения с системой QR-кодов будут пропускать только в сопровождении родителя, законного представителя, или же учителя, имеющего QR-код или справку о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.

Возрастное ограничение: 0+

Дата: 20 ноября 2021г.

Время: 15:00ч.

Стоимость билета: 500, 700, 800 руб.

Телефон кассы:735-537: 42-95-68

Online билеты: @afishaykt.ru

Место: Государственный цирк РС(Я) имени Марфы и Сергей Расторгуевых.