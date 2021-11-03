Сахацирк: Юбилейное шоу «Поколения NEXT»
20 ноября в 15:00ч.
К 10-летию второго выпуска Пекинского Международного Колледжа Искусств «ПОКОЛЕНИЕ NEXT»!
20 ноября в 15:00ч. Государственный цирк Якутии представляет грандиозное юбилейное шоу «Мы. Время. Вместе».
Специально для вас выпускники лучшей цирковой школы мира, одни из ведущих артистов Государственного цирка Якутии приготовили захватывающее и динамичное цирковое представление: удивительные силовые трюки, завораживающие выступления под куполом цирка воздушных гимнастов и канатоходцев, блистательные номера жонглеров, эквилибристов, акробатов, номер с диаболо, колесо «Сира», каучук, моноциклы и репризы забавных клоунов, а также балет и оркестр цирка.
Артисты «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» представляют республику на различных всероссийских и международных фестивалях-конкурсах, выступают на цирковых аренах России и зарубежных стран.
Приходите! Станьте гостями на юбилейном празднике таланта, молодости, креатива!
Получите массу ярких незабываемых эмоций и впечатлений!
Внимание! Важная информация!
В связи с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2021г. продажа билетов и допуск будет осуществляется по QR-коду, подтверждающему то, что вы являетесь вакцинированным или переболевшим, а также для граждан с медотводом при условии, что у вас на руках есть свежий отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов. Не забудьте, что при себе необходимо иметь паспорт (удостоверение личности, водительские права).
Детей в заведения с системой QR-кодов будут пропускать только в сопровождении родителя, законного представителя, или же учителя, имеющего QR-код или справку о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.
Возрастное ограничение: 0+
Дата: 20 ноября 2021г.
Время: 15:00ч.
Стоимость билета: 500, 700, 800 руб.
Телефон кассы:735-537: 42-95-68
Online билеты: @afishaykt.ru
Место: Государственный цирк РС(Я) имени Марфы и Сергей Расторгуевых.
+7 (999) 174-67-82