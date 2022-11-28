Сахацирк приглашает на театрализованное представление «Алые паруса»

20, 27 ноября и 4 декабря с 12:00 и 15:00 ч. Государственный цирк РС(Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых представляет театрализованное цирковое представление «Алые паруса»

В небольшом рыбацком поселке отшельниками жили Лонгрен с дочерью. Бывалый моряк оставил службу и один растил маленькую Ассоль.

Соседи обходили стороной дом Лонгрена, считая его нелюдимым и злым человеком. Между тем отец с дочерью просто не были похожи на окружающих, но понять это смог лишь один человек.

Им оказался отважный моряк Грей, осуществивший заветную мечту Ассоль: с детских лет она ждала человека, который приедет за ней на корабле под алыми парусами…

Это одно из самых романтических произведений мировой литературы под авторством Александра Грина, на котором выросло не одно поколение, будет оригинально и зрелищно преподнесено в цирковой интерпретации — головокружительные трюки под куполом цирка, невероятные акробатические номера, с участием артистов, клоунов, дрессированных животных, оркестра и балета цирка.

Малена, 8 лет: «Мне очень понравилось представление, особенно акробаты и лошади, так же запомнились веселые моряки и клоуны. Когда я немного стану старше, обязательно прочту повесть «Алые паруса», думаю, он мне понравится».

Как с нами поделились в администрации Сахацирка насчет своих ближайших планов, то с 27 декабря по 15 января состоится сказочное новогоднее цирковое представление «В тридевятом царстве» по мотивам русских народных сказок.

А так же пройдут концерты звезд российской эстрады – 4 января с участием Анатолия Алешина («Веселые ребята»), «Михаила Долотова («Песняры») и Владимира Преображенского («Синяя птица»), а 5 января выступит популярная поп – группа «5sta Family».