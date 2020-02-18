Сахацирк приглашает на праздничный концерт «С 8 марта!»

Начните свою весну красочно, радостно, ярко и незабываемо!

Государственный цирк РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых поздравляет вас с первым весенним праздником — Международным женским днём и приглашает 8 марта в 18:00 ч. на праздничный концерт «С 8 марта!».

В этот прекрасный день только для вас выступят артисты, балет Государственного цирка Якутии и звезды якутской эстрады: Екатерина и Алексей Егоровы, Аскалон Павлов, Анастасия Готовцева, Владимир Заболоцкий, Тамара Попова, Василий Еремеев, Владимир Татаринов, мини-театр «Сырал5ан» и танцевальный ансамбль «Леди ПЛЮС».

Ведущий вечера — обаятельный Максим Березин.

По входным билетам состоится розыгрыш ювелирных украшений.

Внимание! Праздничная акция! 1+1

При покупке одного билета-второй получаете в подарок!

Не упустите возможность сделать праздничный подарок своим родным и близким!

Возрастное ограничение: 16+

Дата: 8 марта 2020г.

Начало: 18:00ч.

Цена билета: 1000 рублей.

Справки по телефонам: 735-537, 42-95-68.

Место проведения: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых, ул. Пояркова 22.