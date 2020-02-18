Сахацирк приглашает на праздничный концерт «С 8 марта!»
Начните свою весну красочно, радостно, ярко и незабываемо!
Государственный цирк РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых поздравляет вас с первым весенним праздником — Международным женским днём и приглашает 8 марта в 18:00 ч. на праздничный концерт «С 8 марта!».
В этот прекрасный день только для вас выступят артисты, балет Государственного цирка Якутии и звезды якутской эстрады: Екатерина и Алексей Егоровы, Аскалон Павлов, Анастасия Готовцева, Владимир Заболоцкий, Тамара Попова, Василий Еремеев, Владимир Татаринов, мини-театр «Сырал5ан» и танцевальный ансамбль «Леди ПЛЮС».
Ведущий вечера — обаятельный Максим Березин.
По входным билетам состоится розыгрыш ювелирных украшений.
Внимание! Праздничная акция! 1+1
При покупке одного билета-второй получаете в подарок!
Не упустите возможность сделать праздничный подарок своим родным и близким!
Возрастное ограничение: 16+
Дата: 8 марта 2020г.
Начало: 18:00ч.
Цена билета: 1000 рублей.
Справки по телефонам: 735-537, 42-95-68.
Место проведения: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых, ул. Пояркова 22.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82