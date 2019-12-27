Сахацирк приглашает на новогоднее представление «Щелкунчик»

Дорогие друзья! Скоро Новый год!

Государственный цирк РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых приглашает в мир чудес и волшебства в новогоднем цирковом представлении «ЩЕЛКУНЧИК» по мотивом легендарной сказки Эрнста Гофмана.

Эта красивая рождественская история чудесных превращений и таинственных приключений девочки Мари, заколдованного принца и Мышиного короля с королевой о том, как доброта спасает наш мир и делает его прекрасней!

Захватывающее сказочное действо на арене, яркие костюмы, невероятные силовые номера от акробатической группы «7я», массовые жонглирования, воздушные гимнасты на ремнях, уникальный номер «Жонглер на лошади», экстремальные трюки на канате под куполом цирка, дрессированные животные, эксклюзивные фокусы, неожиданные сюрпризы и многое другое — не оставят никого равнодушным!

Принимают участие образцовый коллектив России «Сюрприз», детская цирковая студия «Серпантин», оркестр и балет Государственного цирка Якутии!

Чарующая атмосфера волшебства ждут вас!

Возрастное ограничение:0+

Дата, стоимость билетов:

27, 28, 29, 30 декабря 2019г.

15:00ч.

600 руб., 700 руб., 800 руб.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020г.

12:00ч. 15:00ч.

600 руб., 700 руб., 800 руб.

11, 12 января 2020г.

15:00ч.

Справки по телефонам: 735-537, 42-95-68.

Место проведения: Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых, ул. Пояркова 22