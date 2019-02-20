Сахацирк приглашает на весенний концерт «С праздником!»

Поистине весенний подарок от Государственного цирка Якутии! Начните свою весну красочно, радостно, ярко и незабываемо!

Государственный цирк РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых поздравляет Вас с первым весенним праздником — Международным женским днём и приглашает 9 марта в 20:00 ч. на концерт «С праздником!».

Мы непременно подарим вам весеннее настроение, а вместе с тем восхитительные эмоции и незабываемые впечатления!

В этот прекрасный день только для Вас в программе: Екатерина и Алексей Егоровы, Аскалон Павлов, Анастасия Готовцева, Эрчим, Варя Ларионова — Ый Кыыhа, Василий Еремеев, Олимпия, Петр Кулаковский, Леонид Анциферов и Алексей Солдатов.

Грациозные танцы, захватывающие выступления артистов и балета цирка!

Внимание! Праздничная акция «1+1»: при покупке одного билета — второй получаете в подарок!

Не упустите возможность сделать праздничный подарок своим родным и близким!

Возрастное ограничение: 12+

Начало: 20:00ч.

Цена билета: 1500 рублей.

Справки по телефонам: 735-537, 42-95-68.