Сахацирк приглашает на весенний концерт «С праздником!»

Поистине весенний подарок от Государственного цирка Якутии! Начните свою весну красочно, радостно, ярко и незабываемо!
Государственный цирк РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых поздравляет Вас с первым весенним праздником — Международным женским днём и приглашает 9 марта в 20:00 ч. на концерт «С праздником!».
Мы непременно подарим вам весеннее настроение, а вместе с тем восхитительные эмоции и незабываемые впечатления!
В этот прекрасный день только для Вас в программе: Екатерина и Алексей Егоровы, Аскалон Павлов, Анастасия Готовцева, Эрчим, Варя Ларионова — Ый Кыыhа, Василий Еремеев, Олимпия, Петр Кулаковский, Леонид Анциферов и Алексей Солдатов.
Грациозные танцы, захватывающие выступления артистов и балета цирка!
Внимание! Праздничная акция «1+1»: при покупке одного билета — второй получаете в подарок!
Не упустите возможность сделать праздничный подарок своим родным и близким!
Возрастное ограничение: 12+
Начало: 20:00ч.
Цена билета: 1500 рублей.
Справки по телефонам: 735-537, 42-95-68.