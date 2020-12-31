САХАЧАЙ: С Новым годом!

Дорогие друзья, новый год вот -вот уже постучится в двери! САХАЧАЙ желает вам всего самого наилучшего, главное -здоровья! Желаем вам прекрасных новогодних каникул, уютных теплых вечеров в кругу самых близких людей за чашкой согревающего САХАЧАЙ.

Пусть начинающийся год будет добрым, внимательным, продуктивным ,»здоровым «!! Благодарны этому непростому году, каждому его месяцу, дню, часу-за опыт, за новые знакомства, за уроки которые он преподал, за хороших людей, за верных друзей, за возможности!

Желаем чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы продолжали заниматься или нашли такое дело, что приносит нам удовольствие. Мы, в свою очередь, обещаем, что и дальше будем радовать вас вашими полюбившимися сортами, вкусами самого северного чая на земле Идем дальше, нас ждут новые идеи, планы, свершения, заветные желания!

С Новым годом, Друзья, благополучия в ваших семьях, достатка и успеха во всех делах❤️️