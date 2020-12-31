31.12.2020
12:00
70

Экономика

САХАЧАЙ: С Новым годом!

Дорогие друзья, новый год вот -вот уже постучится в двери! САХАЧАЙ желает вам всего самого наилучшего, главное -здоровья! Желаем вам прекрасных новогодних каникул, уютных теплых вечеров в кругу самых близких людей за чашкой согревающего САХАЧАЙ.

Пусть начинающийся год будет добрым, внимательным, продуктивным ,»здоровым «!! Благодарны этому непростому году, каждому его месяцу, дню, часу-за опыт, за новые знакомства, за уроки которые он преподал, за хороших людей, за верных друзей, за возможности!

Желаем чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы продолжали заниматься или нашли такое дело, что приносит нам удовольствие. Мы, в свою очередь, обещаем, что и дальше будем радовать вас вашими полюбившимися сортами, вкусами самого северного чая на земле Идем дальше, нас ждут новые идеи, планы, свершения, заветные желания!

С Новым годом, Друзья, благополучия в ваших семьях, достатка и успеха во всех делах❤️️

Фото: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3523508007703369&id=100001326127416
Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3523508007703369&id=100001326127416
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх