СахаЧай представляет новый сорт чая «Дьолбут тосхойдун»

В переводе на русский «Да прибудет с нами счастье!». В это непростое время мы решили изготовить не только новый вкусный купаж, но и наполнить его совершенно иным светлым смыслом, способным благословить сильной чистой энергией на смелые свершения в этом новом году.

Алгыс (благословение) — неотъемлемая часть культуры народа Саха. Благословение получали богатыри перед походами, тойоны перед важными встречами, и люди, которые верили в силу слова. Каждое важное событие было принято начинать с алгыса. Так и в наше время алгыс является важной частью национальных праздников, обрядов.

Духовное наследие Алексея Елисеевича КУЛАКОВСКОГО, чьи произведения являются фундаментальными в якутской литературе, не перестаёт быть актуальным. Мы можем смело называть его произведения великими, поскольку они отражают самобытность нашей культуры, указывают на острые социальные проблемы, соединяя прошлое с будущим, именно поэтому мы взяли за основу алгыса «БЫЛЫРГЫЛЫЫ АЛГЫС» («Благословение по-старинному»). Мы хотим, чтобы наш народ помнил свои корни, гордился богатой культурой. САХАЧАЙ вносит свой вклад, посвятив новый сорт чая этой задаче, которая стоит перед каждым из нас. Поэтому мы назвали чай “Дьолбут Тосхойдун!” и готовы вам его представить!

Да будет счастье!