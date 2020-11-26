«САХАЧАЙ» оценят британцы

27 ноября состоится онлайн-форум «Новые векторы развития российско-британских отношений». Его задача – поиск новых форм общения, взаимовыгодного сотрудничества, торгово-экономических связей, культурного обмена между двумя странами. Организаторы форума – Корпорация «Синергия» и Российско-Британская Торговая Палата.

На форуме будут работать две сцены. Первая сцена станет площадкой для обсуждения бизнес-инициатив наших стран, обмена идеями, налаживания диалога между предпринимателями. Вторая сцена предназначена для демонстрации творческого потенциала России и Великобритании и обсуждения перспектив развития совместных проектов в сфере культуры и искусства.

Хедлайнерами форума станут: Шалини Хемка, основатель и исполнительный директор крупнейшего в Великобритании бизнес-акселератора E2E; Тамара Меллон, основатель компании Jimmy Choo и владелец бренда Tamara Mellon; Катя Голицына, княжна, прямой потомок Екатерины Великой, бывший генеральный директор фонда «Эрмитаж» в Великобритании, покровительница фонда Gift of Life и многие другие эксперты в области экономики, финансов, предпринимательства, культуры и искусства.

Индивидуальный предприниматель из Республики Саха (Якутия) Нюргуяна Заморщикова на форуме представит торговую марку «САХАЧАЙ». Компания осуществляет полный цикл производства чая на профессиональном оборудовании из дикорастущего сырья. Его сбор производится в экологически чистых районах Республики Саха (Якутия). Форум даст возможность презентовать продукцию компании на международной арене, в частности в Великобритании, где существует многовековая чайная традиция.

Выступление Нюргуяны Заморщиковой состоится 27 ноября в 16:35 (по московскому времени). Посмотреть его можно будет на платформе Synergy.Online. Для просмотра необходима бесплатная регистрация, которую можно пройти по ссылке https://synergy.online/lp/rus-uk/