«Сахабулт» воспел Якутию на OSTANKINO FASHION

OSTANKINO FASHION – съемки телевизионной передачи с показом дизайнерской одежды и конкурсом красоты MISS OSTANKINO.

«Сахабулт» принял участие в съемках, как бренд, который рассказывает о Якутии. Деятельность «Сахабулт» связывает культуру народов Якутии и легкую промышленность – тренд, который в современное время все больше становится актуальным.

Во время, когда миллионами тонн масс-маркеты ежегодно выпускают синтетическую неразлагаемую одежду, ценность обретает уникальная самобытность, сохранившаяся с древних времен. Самобытность, сохранившая древние знания, зашифрованные в орнаментах, оберегах, материалах и конструкциях одежды.

Ценность обретает натуральность и медленная мода – как бы это ни замалчивали, но мы понимаем, что миллионы тонн мусора, умножаемые каждый год многократно – на данный момент это наше прогнозируемое по инерции будущее. Когда мода сейчас столь быстротечна, что новые коллекции выходят по 2-3 раза в год, производство одежды и обуви выходит попеременно на первое и второе место по загрязнению планеты.

Собирая разные грани таланта, «Сахабулт» создал удивительную коллекцию для показа на Останкино Фэшн.

Коллекция эта – ода Якутии, рассказанная дизайнерами разных поколений: Августина Николаевна Филиппова, Наталья Тарасовна Любомирова, Оксана Филиппова, Виктория Тимофеева. Для придания лоска – с Алиной Милинери – сделана коллекция шляпок с мехом.

Эта коллекция в таком же виде не будет повторена больше. Она будет меняться, как живой организм, как «Сахабулт», — в природе нет статичности.