Сахабулт в Стамбуле привлек внимание турков

В Стамбуле проходит международная выставка поставок для обувной промышленности Istanbul International Footwear Industry Suppliers Fair (AYSAF), где Сахабулт принимает участие.

Данная выставка проходит дважды в год в Турции. Мероприятие специализируется на новых материалах, современных производственных технологиях и оборудовании для моделирования и производства модной обуви от ведущих отечественных и зарубежных производителей и поставщиков.



















Главные разделы экспозиции: сырье и полуфабрикаты, натуральная и искусственной кожа (PU-PVC, TR), обувные комплектующие и компоненты (аксессуары, текстиль, подошвы, каблуки, формы, лекала), химические вещества, машины для обработки кож, изделий из кожи и производства обуви.

Стенды Сахабулт привлекли внимание турецких СМИ, местным интересна и странна наша продукция и наш регион.

Якутянам тут тоже все интересно, сотрудники Сахабулт набираются и перенимают опыт у лучших в своей отрасли.

Выставку посетил заместитель торгового представителя РФ в Турции Радик Рустамович Гиматдинов, сообщает официальная страница Сахабулт в Инстаграм.