Сахабулт в Стамбуле привлек внимание турков
В Стамбуле проходит международная выставка поставок для обувной промышленности Istanbul International Footwear Industry Suppliers Fair (AYSAF), где Сахабулт принимает участие.
Данная выставка проходит дважды в год в Турции. Мероприятие специализируется на новых материалах, современных производственных технологиях и оборудовании для моделирования и производства модной обуви от ведущих отечественных и зарубежных производителей и поставщиков.
Главные разделы экспозиции: сырье и полуфабрикаты, натуральная и искусственной кожа (PU-PVC, TR), обувные комплектующие и компоненты (аксессуары, текстиль, подошвы, каблуки, формы, лекала), химические вещества, машины для обработки кож, изделий из кожи и производства обуви.
Стенды Сахабулт привлекли внимание турецких СМИ, местным интересна и странна наша продукция и наш регион.
Якутянам тут тоже все интересно, сотрудники Сахабулт набираются и перенимают опыт у лучших в своей отрасли.
Выставку посетил заместитель торгового представителя РФ в Турции Радик Рустамович Гиматдинов, сообщает официальная страница Сахабулт в Инстаграм.
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