Поддержим наше народное предприятие на конкурсе!

«Сахабулт» участвует во всероссийском конкурсе легкой промышленности «Топ-10»! Поддержим наше народное предприятие!

Сделаем унты ещё одним брендом Якутии!

Как голосовать 1. Перейти по ссылке https://www.dv.kp.ru/daily/27025.4/4087929/ 2. Поставить лайк на фото «Сахабулт» 3. Голосовать можно 1 раз в день по 15 октября включительно! Российский конкурс среди предприятий легкой промышленности «Топ-10» проводит Минпромторг РФ. Голосование проходит по 15 октября включительно!

Фото: ЯКУТСК.РФ Источник: Соцсети

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