26.09.2019
18:40
67
Общество
Поддержим наше народное предприятие на конкурсе!
«Сахабулт» участвует во всероссийском конкурсе легкой промышленности «Топ-10»!
Поддержим наше народное предприятие!
Сделаем унты ещё одним брендом Якутии!
Как голосовать
1. Перейти по ссылке https://www.dv.kp.ru/daily/27025.4/4087929/
2. Поставить лайк на фото «Сахабулт»
3. Голосовать можно 1 раз в день по 15 октября включительно!
Российский конкурс среди предприятий легкой промышленности «Топ-10» проводит Минпромторг РФ. Голосование проходит по 15 октября включительно!
Фото: ЯКУТСК.РФ
Источник: Соцсети
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