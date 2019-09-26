26.09.2019
18:40
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Общество

Поддержим наше народное предприятие на конкурсе!

«Сахабулт» участвует во всероссийском конкурсе легкой промышленности «Топ-10»!

Поддержим наше народное предприятие! 


Сделаем унты ещё одним брендом Якутии!
Как голосовать

1. Перейти по ссылке  https://www.dv.kp.ru/daily/27025.4/4087929/

2. Поставить лайк на фото «Сахабулт» 

3. Голосовать можно 1 раз в день по 15 октября включительно! 

Российский конкурс среди предприятий легкой промышленности «Топ-10» проводит Минпромторг РФ. Голосование проходит по 15 октября включительно!

Фото: ЯКУТСК.РФ
Источник: Соцсети
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