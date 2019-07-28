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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.07.2019, 16:21
Якутия
Фотофакт
Ягодники Якутии вышли встретить первый пассажирский поезд
28.07.2019, 15:52
Происшествия
Страшная трагедия в Якутии: найдено тело ребенка в реке
28.07.2019, 15:50
Общество
Фотофакт
В Якутске заработал ресторан KFC
28.07.2019, 15:49
Происшествия
На Еланке пропали дети
28.07.2019, 15:47
Экономика
Сахабулт — скидка 30% на демисезонную обувь
28.07.2019, 14:21
Происшествия
В Якутии произошло 7 пожаров
28.07.2019, 13:29
Культура & Образование
Эксклюзив
Бурхалей
28.07.2019, 13:22
Сахалыы
Эксклюзив
Ырыа ‒ көҥүл, кэрэ санаа биһигэ
28.07.2019, 13:16
Экология
Эксклюзив
В Якутске прошла акция «Раздельный сбор» мусора
28.07.2019, 12:15
Светская хроника
Видео
Самая популярная девушка Якутии приглашает на день рождения!
28.07.2019, 12:03
Якутия
Глава Якутии провел очередное заседание Координационного совета по предпринимательству
28.07.2019, 9:44
Культура & Образование
Фильм «Надо мною солнце не садится» получил Гран-при
28.07.2019, 9:43
Культура & Образование
Завершились съемки фильма «Тыгын Дархан»
28.07.2019, 0:52
Общество
Сегодня день рождения артиста и журналиста
28.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 28 июля 2019
27.07.2019, 21:11
Погода
Аномальная жара — погода в Якутске на завтра
27.07.2019, 19:45
Экология
Фотофакт
АЛРОСА проиграла суд якутским экологам
27.07.2019, 19:00
Якутия
Видео
Глава Якутии: Железная дорога — дополнительный стимул строить мост
27.07.2019, 17:36
Происшествия
В Оймяконье клиентка обокрала своего парикмахера
27.07.2019, 17:26
Экономика
На станцию Нижний Бестях прибыл первый пассажирский поезд
27.07.2019, 17:12
Происшествия
В Усть-Алдане местный житель стал жертвой интернет-мошенников
27.07.2019, 16:11
Экономика
В BASCONI скидка на ВСЁ до -70%
27.07.2019, 14:01
Общество
Ужесточено наказание для водителей, не пропустивших скорую
27.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП
27.07.2019, 11:30
Политика
Любовь Иванова зарегистрирована кандидатом
27.07.2019, 11:29
Политика
Валентина Жирохова зарегистрирована кандидатом
27.07.2019, 11:27
Политика
На школьные автобусы и «скорые» будет выделено до 10 млрд рублей
27.07.2019, 11:26
Общество
В Алдане торжественным митингом отметили отправление «первого пассажирского»
27.07.2019, 10:55
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
27.07.2019, 10:52
Происшествия
В Бердигестяхе сгорела электроопора, Мегино-Кангалассе – насосная станция
27.07.2019, 9:20
Якутия
Алексей Колодезников проконтролировал ремонт дорог в Якутске
27.07.2019, 8:56
Якутия
Айсен Николаев нашел причину кризиса с «Якутскэкосети»
27.07.2019, 8:53
Общество
Спикер Якутской городской Думы поздравляет с праздником
27.07.2019, 7:54
Общество
Василий Тимофеев поздравляет с праздником
27.07.2019, 0:51
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля
27.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 27 июля 2019
26.07.2019, 21:04
Якутия
Айсен Николаев рассмотрел ход реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья
26.07.2019, 19:10
Якутск
Горожане единодушно поддержали идею Виктора Федорова
26.07.2019, 19:05
Культура & Образование
В августе летним отдыхом будет охвачено более 13 тысяч детей
26.07.2019, 19:03
Якутск
28 июля в Якутске перекроют две улицы
26.07.2019, 18:58
Политика
Эксклюзив
Кто претендует на пост главы Жатая?
26.07.2019, 18:37
Якутия
Фотофакт
Алдан в ожидании торжеств
26.07.2019, 18:18
Погода
Аномальная жара — погода в Якутске на завтра
26.07.2019, 16:54
Политика
Эдуард Филиппов зарегистрирован кандидатом
26.07.2019, 16:20
Якутия
Николаев встретился с Штыровым
26.07.2019, 16:06
Якутия
Общество Осуохай поздравляет запевалу с победой на российском уровне!
26.07.2019, 15:51
Культура & Образование
Космические амбиции детей: управление вселенной   
26.07.2019, 15:16
Политика
Кандидатом на главу Кюндяи зарегистрирован Иван Константинов 
26.07.2019, 15:14
Экология
Коллектив «КАМЕЛЕК» с Днем торговли поздравила Сардана Авксентьева
26.07.2019, 14:57
Общество
Алмазэргиэнбанк приглашает жителей и гостей Якутска на Яркий WEEKEND 27 июля!
26.07.2019, 14:41
Политика
«Единая Россия» взяла под контроль объекты благоустройства в Якутске и в Жатае
26.07.2019, 14:27
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ поздравила земляков с открытием участка Томмот–Нижний Бестях
26.07.2019, 14:00
Общество
Не отпускайте детей к водоемам без надзора взрослых!
26.07.2019, 13:29
Якутск
Фотофакт
В центре Якутска ушел свет
26.07.2019, 13:00
Финансы
В 2019 году РСХБ направил на кредитование сезонных работ 181 млрд рублей
26.07.2019, 12:50
Культура & Образование
«Успех каждого ребенка» гарантирует равные стартовые возможности для всех детей
26.07.2019, 12:39
Экономика
В верховьях Лены – движение запрещено из-за лесных пожаров
26.07.2019, 12:27
Якутск
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​На лугу пасутся ко…
26.07.2019, 12:19
Происшествия
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В Якутске столкнулись 4 машины
26.07.2019, 12:14
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В Якутии иностранец осужден за изнасилование
26.07.2019, 12:04
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В выходные водителей Якутска ждут рейды и сплошные проверки
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Ускорены сроки подключения субъектов малого и среднего предпринимательства к газовым сетям
26.07.2019, 11:39
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50-летний мужчина совершил преступление
26.07.2019, 11:27
Политика
«Единая Россия» поднимет тему выплат больших бонусов в госкорпорациях
26.07.2019, 11:16
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Главная задача — помогать речникам Лены
26.07.2019, 11:15
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26.07.2019, 11:14
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Источник: На правах рекламы. https://www.instagram.com/p/B0cVlMshkyk/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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