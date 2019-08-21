«Сахабулт»: Представленная нами экспозиция вызвала большой интерес москвичей

«Сахабулт» принял участие в главном меховом событии страны — Международной выставке головных уборов, одежды и аксессуаров «Chapeau-2019», который прошел в Москве с 14 по 17 августа.

Всего на выставке приняли участие более 200 производителей. Гостям мероприятия они представили свои новые коллекции стильных изделий.

Приятные, теплые отзывы вызвали изделия «Сахабулт». «Это просто потрясающе, что до сих пор соблюдаются самобытные традиции жителей Якутии, — комментировали посетители выставки. — работа мастеров впечатляет«.

Член оргкомитета фестиваля Кирилл Шевченко: «Мы рады, что в нашей выставке приняли участие представители «Сахабулт». Великолепные, качественные и экологичные изделия. Я считаю, что такие вещи необходимо вывозить и представлять всему миру!»

«Представленная нами экспозиция вызвала большой интерес москвичей, — рассказывает специалист по развитию АО ФАПК «Сахабулт» Вера Далингер. — Особенный интерес у молодежи вызвали наши унты и меховые головные уборы. Мы очень рады, что стали частью такого грандиозного мероприятия! Мы не только показали работу своих высококлассных мастеров, но и обменялись опытом с представителями других производителей».

Советский модельер, дизайнер, художник, Заслуженный художник России, лауреат Госпремии страны, член Российской Академии Художеств, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров», Союза дизайнеров России Ирина Крутикова: «После посещения Якутии, и компании «Сахабулта» в частности, я стала просто вашим пропагандистом. Я влюбилась в ваш край, творчество, трудолюбие и талант ваших людей. Считаю, что вам есть что показать миру, чтобы люди вспомнили свои традиции, относясь к своим корням с уважением и любовью».