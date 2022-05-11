Сахаайа приступила к работе в колл-центре Сахатранснефтегаз

С 6 мая голосовой робот-оператор АО «Сахатранснефтегаз» будет обрабатывать звонки единого колл-центра по номеру 319-777. Робот-оператор носит имя «Сахаайа», которое было определено по результатам фокус-групп и опроса среди сотрудников компании.

В тестовом режиме «Сахаайа» поможет узнать лицевой счёт, в режиме онлайн сверить и принять актуальные показания счётчика, а также ответит потребителям по вопросам задолженности за потребленный газ. Кроме этого, одним из главных функционалов является консультация жителей республики по вопросам социальной газификации – робот поможет узнать текущий статус заявления и подскажет, где и как можно оформить заявку.

«В целях повышения качества работы робота-оператора жители республики могут направить свои замечания и предложения на электронную почту компании ugrs@aostng.ru с пометкой «Сахаайа». Таким образом компания будет совершенствовать работу робота-оператора», – подчеркнул заместитель начальника Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Моисей Ефимов.

Как пояснили в «Сахатранснефтегазе», «Сахаайа» также определит дату поверки счетчика по лицевому счету и оформит вызов газового инспектора в случае, если таковое потребуется.

Кроме того, в тестовом режиме работает автоматизированный голосовой агент «Сахатранснефтегаз», в функции которого входит телефонное уведомление абонентов-физических лиц о наличии задолженности по потребленному природному газу за два и более месяца.