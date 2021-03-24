24.03.2021
16:50
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Сахалыы

«Саха ырыатын саргытын түстээччи — Анатолий Николаевич Семенов»

Саха сирин норуоттарын музыкатын уонна фольклорун түмэлэ кэлэн иһэр култуура үлэһиттэрин күнүнэн эҕэрдэлээн туран «Саха ырыатын саргытын түстээччи — Анатолий Николаевич Семенов» («Ырыа кынатыгар уйдаран: саха мелодистара» бырайыак чэрчитинэн) видеоэкспонат сүрэхтэниитигэр ыҥырар.

Буолар күнэ-дьыла: кулун тутар 25 күнэ 2021 с., 15:00 ч.

Буолар сирэ: Саха сирин норуоттарын музыкатын уонна фольклорун түмэлин инстаграм каналыгар @Museum_folk_music_yakutia

Источник: Саха сирин норуоттарын музыкатын уонна фольклорун түмэлэ
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