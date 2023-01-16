16.01.2023
14:52
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Культура

Саха-театр ждет своих зрителей на свои спектакли

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА САХА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. П.А. ОЙУНСКОГО

20 ЯНВАРЯ с 18:00 (12+)

(зал Алампа)

Премьера спектакля “ААН ДАРХАН ИЙЭҔЭ МАХТАЛ” (“МАТЕРИ ПОСВЯЩЕННОЕ СЛОВО”). Режиссер Павел Ченянов.

22 января с 18:00 (12+)

(большой зал)

Комедия “ТИЭТЭЙБИТ” (“ПОСПЕШИВШИЙ”)  Н. Неустроев, режиссер Дмитрий Михайлов.

24 января с 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль “МААРЫКЧААН ЫЧЧАТТАРА” (“МААРЫКЧАНСКИЙ ПАРНИ”) Э. Эристиин, режиссер – Сергей Потапов.

28 января с 18:00 (16+)

(большой зал)

Спектакль “ИЛИИР ХОРУОЛ” (“КОРОЛЬ ЛИР”) У. Шекспир, режиссер Андрей Борисов

29 января с 18:00 (12+)

(большой зал)

Премьера спектакля«ОЙУУР» (“ЛЕС”) А. Островский,режиссер Сергей Потапов

СПЕКТАКЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ СИНХРОННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на сайте intickets.ru.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба саха-театра

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