Культура
Саха-театр ждет своих зрителей на свои спектакли
РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА САХА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. П.А. ОЙУНСКОГО
20 ЯНВАРЯ с 18:00 (12+)
(зал Алампа)
Премьера спектакля “ААН ДАРХАН ИЙЭҔЭ МАХТАЛ” (“МАТЕРИ ПОСВЯЩЕННОЕ СЛОВО”). Режиссер Павел Ченянов.
22 января с 18:00 (12+)
(большой зал)
Комедия “ТИЭТЭЙБИТ” (“ПОСПЕШИВШИЙ”) Н. Неустроев, режиссер Дмитрий Михайлов.
24 января с 18:00 (12+)
(большой зал)
Спектакль “МААРЫКЧААН ЫЧЧАТТАРА” (“МААРЫКЧАНСКИЙ ПАРНИ”) Э. Эристиин, режиссер – Сергей Потапов.
28 января с 18:00 (16+)
(большой зал)
Спектакль “ИЛИИР ХОРУОЛ” (“КОРОЛЬ ЛИР”) У. Шекспир, режиссер Андрей Борисов
29 января с 18:00 (12+)
(большой зал)
Премьера спектакля«ОЙУУР» (“ЛЕС”) А. Островский,режиссер Сергей Потапов
СПЕКТАКЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ СИНХРОННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.
Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на сайте intickets.ru.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий