Саха-театр ждет своих зрителей на свои спектакли

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА САХА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. П.А. ОЙУНСКОГО 20 ЯНВАРЯ с 18:00 (12+) (зал Алампа) Премьера спектакля “ААН ДАРХАН ИЙЭҔЭ МАХТАЛ” (“МАТЕРИ ПОСВЯЩЕННОЕ СЛОВО”). Режиссер Павел Ченянов. 22 января с 18:00 (12+) (большой зал) Комедия “ТИЭТЭЙБИТ” (“ПОСПЕШИВШИЙ”) Н. Неустроев, режиссер Дмитрий Михайлов. 24 января с 18:00 (12+) (большой зал) Спектакль “МААРЫКЧААН ЫЧЧАТТАРА” (“МААРЫКЧАНСКИЙ ПАРНИ”) Э. Эристиин, режиссер – Сергей Потапов. 28 января с 18:00 (16+) (большой зал) Спектакль “ИЛИИР ХОРУОЛ” (“КОРОЛЬ ЛИР”) У. Шекспир, режиссер Андрей Борисов 29 января с 18:00 (12+) (большой зал) Премьера спектакля«ОЙУУР» (“ЛЕС”) А. Островский,режиссер Сергей Потапов СПЕКТАКЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ СИНХРОННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на сайте intickets.ru.

Фото: пресс-службы Источник: пресс-служба саха-театра

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