12.10.2022
21:52
203
Культура
Саха театр вернулся из гастролей по России
Коллектив Саха театра вернулся из гастрольного тура Якутский театр показал свои спектакли на сцене знаменитого Александринского театра в Санкт-Петербурге. Затем коллектив отправился в столицу Калмыкии — Элисту. Гастроли завершились в Малом театре Москвы, где артисты показали спектакли «Король Лир» и «Алитет уходит в горы», сообщает тгк @yk24ru
Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru
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