Саха театр уведомляет

Уважаемые зрители!

В связи с возникшей эпидемиологической ситуацией (Covid19) по Республике Саха, к сожалению, открытие 115-го театрального сезона Саха академического театра им. П.А. Ойунского отменяется до неопределенного срока.

Спектакли переносятся на более поздние даты в течение текущего сезона.

Билеты на перенесенные спектакли будут действительны.

По желанию можете вернуть в кассу театра.

Касса работает 34-13-31

Просим вас не расстраиваться и не поддаваться панике.

Совсем скоро наш театр вновь распахнет свои двери.