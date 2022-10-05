Саха театр успешно завершил гастроли

С предложением приехать еще раз завершились гастроли Саха академического театра имени П.А.Ойунского в Москве на сцене Малого театра России. Это историческое событие состоялось благодаря усилиям руководства Саха театра при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Напоминаем, что большие гастроли ведущего театра Якутии начались в Санкт-Петербурге с участия на фестивале «Александринский» и продолжились на земле Калмыкии.

В Москве 3 октября спектакль «Алитет хайаҕа күрүүр» («Алитет уходит в горы») Т.Семушкина впервые был представлен широкой российской публике. Отрадно отметить, что спектакль, рассказывающий о проблемах Арктики, сохранения традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, смог собрать широкую публику из разных регионов и национальностей. В их числе представители республик Удмуртия, Коми, Алтай, Чувашия, Украина, Киргизия, Узбекистан, Новосибирской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого округа.

Во второй день, 4 октября, перед москвичами и гостями столицы состоялся показ знаменитого спектакля «Илиир Хоруол» («Король Лир») У.Шекспира. Как отметил художественный руководитель Саха театра, государственный советник РС(Я), народный артист России Андрей БОРИСОВ, отличием этого показа является игра щепкинцев разных лет, представление преемственности поколений артистов и традиций театра. Выступление в Москве под названием «Учитель, перед именем твоим» посвящено учителям и преподавателям театрального училища имени М.С. Щепкина.

Андрей Борисов провел обряд передачи роля короля Лира молодому артисту, главному режиссеру Саха театра, заслуженному деятелю искусств РС(Я) Руслану ТАРАХОВСКОМУ. При этом упомянул, что исполнявший роль на протяжении четверти века Ефим СТЕПАНОВ, народный артист РС(Я), заслуженный артист России, преподает 31 год и приобщает молодое поколение актеров к театральному искусству, точно столько сколько преподавал выдающийся русский актер Михаил Щепкин.

«Мы сегодня, соединяя благословленное салама, преследуем традициям нашего народа и демонстрируем непрерывную связь поколений. Пусть крепко завязанный узел никогда не разрывается», – сказал Борисов. Педагог, мастер шестой якутской студии, народная артистка России Людмила ТИТОВА поздравила с успешными гастролями и поделилась радостью, что она причастна к развитию якутского театрального искусства. «Я восхищаюсь вашим трепетным отношением к своей родной земле. Нам всем стоит научиться у вас любви к родине и патриотизму», – отметила она.

Высокая оценка известных театральных критиков о гастрольных спектаклях Саха театра и поступление предложения от руководства Малого театра приехать вновь через год является подтверждением успеха и признанием высокого мастерства в масштабах России.