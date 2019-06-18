Саха театр приглашает

Саха академический театр им. П. А. Ойунского приглашает на закрытие 113-го театрального сезон.

19 июня (12+)

Спеткакль “ХААРЫАН ХАМПА КҮӨХ КЫТЫЛЫМ”, (“ЖЕЛАННЫЙ БЕРЕГ МОЙ…”) Чингиз Айтматов

Режиссер-постановщик – Андрей Борисов

Четыре человека в лодке и стихия природы. Они попадают в безвыходное положение, оказавшись без еды, с небольшим запасом воды, окруженные плотным, густым туманом, который неизвестно сколько времени задержит их в плену. Тогда, ради слабой надежды на спасение мальчика Кириски они приходят к решению пожертвовать собой…

Спектакль «Хаарыан хампа күөх кытылым…» самый популярный и долголетний спектакль Саха театра, обладатель Государственной премии СССР в области театрального искусства. На сцене с 1982 г и неизменно каждый сезон собирает полные залы зрителей.

В главных ролях Роман Дорофеев, Ефим Степанов, Иннокентий Луковцев, Петр Садовников, Айаал Аммосов, Ильяна Павлова, Айта Лавернова, в массовых сценах все артисты театра.

Начало в 18:00

22 июня (12+)

Спектакль “КӨМҮӨЛ” (“ПРОСТИ, ОТЕЦ ПРОСТИ…”) В. Харысхал

Режиссер – постановщик Андрей Борисов

Спектакль о становлении и трагедии семьи Ксенофонтовых разных поколений. Главный герой Василий Ксенофонтов, отец шести молодых людей. Каждый из которых вложил свою лепту в уставновлении государственности Якутии.

В ролях: Герасим Васильев, Роман Дорофеев, Маргарита Борисова, Руслан Тараховский, Айаал Аммосов, Гаврил Менкяров, Дмитрий Алексеев, Валентин Макаров, Александра Софронеева – Сивцева, Тамара Обутова, Дмитрий Татаринов, Руслан Тараховский, Инга Леонова и другие.

26 июня (12+)

Спектакль “КЭЭРЭКЭЭН ОЙУУН” П. Ойунский

Режиссер – Руслан Тараховский

Повесть о легендарном прародителе четырех известных родов Таттинского улуса Платон Ойунский написал в 1936-м году. По преданию Князь Кээрэкээн, из шаманского рода Жексогон, после поражения русским колонизаторам Тыгына Дархана, повел свое войско в поисках мирной жизни по ту стороны реки Лены, где его ожидала кровопролитная междоусобица якутских племен…

В ролях: Дьулустан Семенов, Альберт Алексеев, Семен Алексеев, Геннадий Турантаев, Василий Борисов, Илья Стручков, Иннокентий Дакаяров, Тимофей Сметанин, Жанна Ксенофонтова, Айаал Аммосов, Валентин Макаров, Айсен Лугинов, Роман Дорофеев, Петр Садовников, Ильяна Павлова и др

27 июня (12+)

Спектакль “МАНЧААРЫ” В.В. Күлүмнүүр.

Режиссер – Руслан Тараховский.

Это первое профессионально написанное драматическое произведение. В оригинальной постановке Манчаары сыграл Алексей Кулаковский – Өксөкүлээх Өлөксөй.

Манчаары был не только разбойником, помогал бедным и сбегал со всех тюрем, куда он волею судьбы попадал, но и был весьма красноречивым, окутанным романтическим флером героем. Но главной линией спектакля станет всепоглощающая любовь к Родине.

В роли Манчаары — Павел Ченянов и Василий Борисов. В спектакле задействован весь актерский состав Саха театра.

28 июня (12+)

Спектакль «СААСКЫ КЭМ» (“ВЕСЕННЯЯ ПОРА”) А.Аччыгыйа

Режиссер-постановщик – Василий Фомин

Спектакль по роману классика якутской литературы Амма Аччыгыйа «Весенняя пора» был поставлен в 2003г. В этом монументальном спектакле занята вся актерская труппа театра.

Сам роман очень популярен среди читателей, а постановка в театре завоевала успех у зрителей. Яркие, самобытные, художественные образы героев Амма Аччыгыйа в исполнении артистов разных поколений театра проникли в душу народа. Особое место в спектакле занимает отточенный, правильный литературный язык.

Роли исполняют — Дмитрий Михайлов, Иннокентий Луковцев, Ирина Никифорова, Зоя Багынанова, Герасим Васильев, Домна Уйгурова, Роман Дорофеев, Ньургуйаана Шадрина, Михаил Семенов и др.

Начало в 18:00.

30 июня (12+)

Спектакль “ТӨЛКӨ” (Судьба) Н. Якутский.

Режиссер – Руслан Тараховский.

Спектакль поставлен по мотивам одноименного известного романа Николая Золоторева (Якутского). Как признается режиссер Руслан Тараховский, идею спектакля он вынашивал около трех лет и вдохновлялся постановками эпических романов «Весенняя пора» и «Черный стерх»..

В ролях Ньургуйаана Шадрина, Дмитрий Татаринов, Зоя Багынанова, Михаил Семенов, Иннокентий Дакаяров, Надежда Ушницкая, Лена Сергеева – Румянцева, Ирина Михайлова, Валентин Макаров, Альберт Алексеев, Петр Макаров, Айта Лавернова, Жанна Ксенофонтова и др.

Все спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-27-55, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – afisha.ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.