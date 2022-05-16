Саха театр приглашает зрителей на премьеру уникальной постановки

На второй половине мая Саха академический театр имени П.А.Ойунского приглашает зрителей на семь лучших спектаклей из своего репертуара и на уникальную премьеру, посвященную к 100-летию образования Якутской АССР.

Спектакль «Төлкө» Николая Якутского, по праву завоевавший всенародную любовь, зрители могут посмотреть 20 мая. Спектакль, поставленный пять лет тому назад к юбилею 75-летия народной артистки Республики Саха (Якутия) Зои Багынановой, месяц тому назад, 22 апреля, была сыграна в честь 80-летия актрисы с большим успехом и торжественными поздравлениями. В честь юбилея и за вклад в развитие театрального искусства Зое Петровне присуждена Государственная премия имени П.А.Ойунского. И зрители в этом месяце вновь встретят легендарную актрису наших дней, мастера сцены Зою Багынанову и любимых персонажей Маайыс в исполнении Ньургуйааны Шадриной и Сүөдэр в исполнении Дмитрия Татаринова.

21 мая зрители могут посмотреть спектакль «Тимир Баасса» по пьесе Максима Горького «Васса Железнова» в постановке режиссера Сергея Потапова. Произведения Максима Горького всегда были близки Саха театру. А спектакль «Тимир Баасса» превзошел все ожидания. Пьеса, написанная в 1910 году в точь в точь переходит в наше время. И как будто нет никаких изменений, кроме человека-паука, который вдруг появляется на сцене, и только тогда зритель начинает проникать в режиссерское осовремененное содержание. Спектакль, актуальный по всем социальным и общественным вопросам, поставлен по новым режиссерским методам существования на сцене. И абсолютно правильно составленный ансамбль актеров превосходно передают атмосферу приближения катастрофы и развитие характеров.

Спектакль «Учуутал» Василия Харысхал, повествующий о жизни и деятельности легендарной личности, народного учителя СССР Михаиле Алексееве, ждет зрителей 22 мая. Однажды увидев этот спектакль, невозможно забыть о настоящем учителе и о его учениках. Исполнитель главной роли артист Саха театра Петр Баснаев на глазах у зрителей перевоплощается в своего персонажа и оживает удивительная атмосфера тех лет, когда каждый способный и талантливый ученик жил и хотел открыть свой космос ради будущего родной страны. В этом спектакле заложено огромное желание изменить мир к лучшему и каждый зритель уносит с собой частицу того сокровенного чуда, который называется воплотить в жизнь свою мечту, несмотря на трудности и преграды, стремления к знаниям живой природы.

«Семинария паартатыттан автономия трибунатыгар»

А 24 мая состоится премьера уникальной постановки «Семинария паартатыттан автономия трибунатыгар» («От парт семинарии до трибунам автономии»). Проект Саха академического театра имени П.А.Ойунского и Якутского педагогического колледжа С.Ф. Гоголева посвящается к 100-летию образования Якутской АССР. Иван Новиков, преподаватель дополнительного обучения педколледжа сочинил инсценировку на основе документальных фактов и художественных произведений о том, как вчерашние семинаристы П.Слепцов, М.Аммосов, И.Иванов, С.Аржаков, С.Гоголев, С.Васильев и др. становятся основоположниками новой советской республики. Юные семинаристы в кружках политссыльных Е.Ярославского, С.Орджоникидзе, Г.Петровского получили бесценное знание построить свободное, равноправное общество, которое руководствуется самоуправлением народа. Символично, что молодых семинаристов исполняют сами студенты. Премьера войдет в истории Саха театра и педколледжа самым запоминающим творческим замыслом в честь юбилея республики. Ведь те студенты, которые участвовали в спектакле навсегда унесут с собой дух и важность исторического значения становления республики. Режиссер Иван Новиков, сценография Лены Гоголевой.

«Сарсыарда. Уу чуумпуга…»

Майская премьера спектакля «Сарсыарда. Уу чуумпуга…» по знаменитой повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» уже завоевала любовь зрителей. На две премьерные спектакли билеты были раскуплены заранее. А 8 мая театр пригласил ветеранов войны и тыла, детей войны, по традиции на благотворительный показ. После премьерных спектаклей режиссера Романа Дорофеева поступили в адрес театра письма с просьбой показать спектакль школьникам и родителям, студентам и молодежи как лучший пример патриотического воспитания.

Спектакль «Наара Суох» Ивана Гоголева – шедевр Саха театра в постановке знаменитого режиссера Федота Потапова, в возобновлении Ефима Степанова. Спектакль, вошедший в «Золотой фонд» Саха театра, воистину всенародный. Неудивительно, что бессмертная комедия собирает каждый раз полный зал. Именно в этом спектакле зритель получает истинное наслаждение от актерской игры и перевоплощения, народной мудрости и смекалки и, конечно, прекрасного звучания якутской речи, написанный мастером слова, народным поэтом Иваном Гоголевым.

Спектакль «Суоһалдьыйа Толбонноох» Ивана Алексеева в постановке главного режиссера театра Руслана Тараховского становится одним из самых популярных и кассовых спектаклей Саха театра. Якутская легенда о красавице Суоһалдьыйа Толбонноох манит зрителя с момента первой постановки в Саха театре. Тогда автор пьесы Иван Алексеев, наверное, очень хотел, чтобы легенда обрела кровь и плоть на знаменитой сцене Саха театра, чтобы дать понять якутянам красоту и возвышенность истинной любви, послушать красивый якутский тойук.

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Билеты на спектакли Саха театра можно приобрести на сайте: https://sakhatickets.ru/. По проекту «Пушкинская карта» дети и молодежь от 14 до 22 лет спектакли могут посетить бесплатно. Репертуар май месяц, новости и информацию о ключевых событиях Саха театра можете увидеть на нашей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/sakhatheatre Справки по телефонам: 34-13-31 (касса), 34-33-40 (администраторы).