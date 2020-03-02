Саха театр приглашает на «военную» премьеру

Саха театр им. П. А. Ойунского 14 и 15 го марта приглашает жителей и гостей столицы на премьеру спектакля «Сандаарар сарыал саллааттара». Этим спектаклем Саха театр начинает мероприятия, посвященные к 75-й годовщине Великой Победы.

Дмитрий Наумов пьесу «Саллаат дьылҕата» (Судьба солдата) посвятил светлой памяти Ноттосова Николая, ветерану ВОВ из Харбалахского наслега Верхневилюйского улуса.

Смелый солдат, пройдя все испытания на поле брани, вернулся живым на малую родину, благодаря любви к девушке, вселявшей ему надежду и силу.

В спектакле показано, сколько же несчастий выпало на судьбу наших ветеранов, кто не вернулся с полей сражения, кто умер от ран и преждевременных болезней в мирное время после Победы.

В этом спектакле показано, как любовь вынесла все ужасы войны и завоевала Победу!

Яркий отблеск имен солдат, завоевавших нам свободную жизнь, независимость Родины, будет жить в нашей памяти, пока их будет помнить молодое поколение.

Режиссер – Руслан Тараховский

Художник – Михаил Егоров

Художник по костюмам – Дария Дмитриева

В ролях: Илья Стручков, Ильяна Павлова, Зоя Багынанова, Ирина Никифорова, Вячеслав Лавернов, Альберт Алексеев, Михаил Семенов, Тамара Обутова, Сергей Баланов, Айаал Аммосов, Валентин Макаров, Петр Макаров, Иннокентий Луковцев, Роман Дорофеев, Айсен Лугинов, Семен Алексеев, Айталина Лавернова, Зоя Попова. В массовых сценах задействована вся труппа театра.

Премьера – 14 и 15 марта в 17-00 в Саха академическом театре им.П.А.Ойунского

Билеты поступили в продажу. Справки по тел: 34-13-31, 34-27-55

Сахалыы анонс

Былатыан Ойуунускай аатынан Саха театра кулун тутар 14, 15 күннэригэр Миитэрэй Наумов «Саллаат дьылҕата» пьесатынан турбут «Сандаарар сарыал саллааттара» диэн испэктээкил премьератыгар ыҥырар

Бу испэктээкилинэн Саха театра Улуу Кыайыы 75 сылыгар аналлаах тэрээһиннэрин саҕалыыр.

Испэктээкилгэ уот сэриигэ хорсуннук кыргыспыт саллаат өлөр өлүүгэ түбэһэн баран дойдутугар, тапталын күүһүнэн тыыннаах төрөөбүт түөлбэтигэр эргиллэрэ, саллаат дьылҕата кытаанаҕа көстөр — ким сэрии толоонугар, ким онтон ылбыт бааһыттан сэрии сэмнэҕэ буолбута

Күннээх олоҕу тыыннарын толук биэрэн эргиппит сандаарар сарыал саллааттарын сырдык ааттара кэнчээри ыччат кэриэстиирин тухары үйэлэргэ умнуллубат!