Саха Театр приглашает – анонс на октябрь
РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ САХА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. П.А. ОЙУНСКОГО
Сезон посвящается 100-летию образования Якутской АССР
НЕДЕЛЯ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ
14 ОКТЯБРЯ с 18:00 (16+)
Спектакль “ҮС ТҮҮННЭЭХ КЭПСЭТИИ” (“МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ”) А. Арбузов, постановка Романа Дорофеева.
15 ОКТЯБРЯ с 18:00 (16+)
Спектакль “ТИМИР БААССА” “ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА” М. Горький, режиссер Сергей Потапов
16 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+)
Комедия “РЕВИЗОР” Н. Гоголь, режиссер Эмма Иришева.
17 ОКТЯБРЯ с 18:00 (16+)
Спектакль “ТАПТАА, МИИГИН ТАПТАА” (“ЛЮБИ, МЕНЯ ЛЮБИ”) В. Красногоров, режиссер Сюзанна Ооржак
НЕДЕЛЯ ЯКУТСКОЙ КЛАССИКИ
21 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+)
Комедия “НААРА СУОХ” И. Гоголев – Кындыл, режиссер Федот Потапов, режиссер восстановления Ефим Степанов
22 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+)
Спектакль “ЛООКУУТ УОННА НЬУРГУҺУН” Т. Сметанин, режиссер Герасим Васильев.
23 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+)
Спектакль “СААСКЫ КЭМ” (“ВЕСЕННЯЯ ПОРА”) Н. Мординов – Амма Аччыгыйа, режиссер Василий Фомин,
24 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+)
Спектакль “ТӨЛКӨ” (“СУДЬБА”) Н. Золотарев – Якутский, режиссер Руслан Тараховский.
В целях противодействия распространения в Республике Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID 19), при посещении Саха театра обязуется строго соблюдать действующие требования органов исполнительной власти в области санитарно-гигиенической безопасности.
Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.
Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.
+7 (999) 174-67-82