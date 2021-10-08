Саха Театр приглашает – анонс на октябрь

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ САХА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. П.А. ОЙУНСКОГО Сезон посвящается 100-летию образования Якутской АССР НЕДЕЛЯ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ 14 ОКТЯБРЯ с 18:00 (16+) Спектакль “ҮС ТҮҮННЭЭХ КЭПСЭТИИ” (“МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ”) А. Арбузов, постановка Романа Дорофеева. 15 ОКТЯБРЯ с 18:00 (16+) Спектакль “ТИМИР БААССА” “ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА” М. Горький, режиссер Сергей Потапов 16 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+) Комедия “РЕВИЗОР” Н. Гоголь, режиссер Эмма Иришева. 17 ОКТЯБРЯ с 18:00 (16+) Спектакль “ТАПТАА, МИИГИН ТАПТАА” (“ЛЮБИ, МЕНЯ ЛЮБИ”) В. Красногоров, режиссер Сюзанна Ооржак НЕДЕЛЯ ЯКУТСКОЙ КЛАССИКИ 21 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+) Комедия “НААРА СУОХ” И. Гоголев – Кындыл, режиссер Федот Потапов, режиссер восстановления Ефим Степанов 22 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+) Спектакль “ЛООКУУТ УОННА НЬУРГУҺУН” Т. Сметанин, режиссер Герасим Васильев. 23 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+) Спектакль “СААСКЫ КЭМ” (“ВЕСЕННЯЯ ПОРА”) Н. Мординов – Амма Аччыгыйа, режиссер Василий Фомин, 24 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+) Спектакль “ТӨЛКӨ” (“СУДЬБА”) Н. Золотарев – Якутский, режиссер Руслан Тараховский. В целях противодействия распространения в Республике Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID 19), при посещении Саха театра обязуется строго соблюдать действующие требования органов исполнительной власти в области санитарно-гигиенической безопасности. Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык. Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.

Источник: Михаил Егоров

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