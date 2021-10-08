08.10.2021
15:40
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Культура

Саха Театр приглашает – анонс на октябрь

 РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ САХА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. П.А. ОЙУНСКОГО

Сезон посвящается 100-летию образования Якутской АССР

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ

14 ОКТЯБРЯ  с 18:00 (16+)

Спектакль “ҮС ТҮҮННЭЭХ КЭПСЭТИИ” (“МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ”)  А. Арбузов, постановка Романа Дорофеева.

15 ОКТЯБРЯ с 18:00 (16+)

Спектакль  “ТИМИР БААССА” “ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА” М. Горький, режиссер Сергей Потапов

16 ОКТЯБРЯ  с 18:00 (12+)

Комедия “РЕВИЗОР” Н. Гоголь, режиссер Эмма Иришева.

17 ОКТЯБРЯ с 18:00 (16+)

Спектакль “ТАПТАА, МИИГИН ТАПТАА” (“ЛЮБИ, МЕНЯ ЛЮБИ”)  В. Красногоров, режиссер Сюзанна Ооржак

НЕДЕЛЯ ЯКУТСКОЙ КЛАССИКИ

21 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+)

Комедия  “НААРА СУОХ”  И. Гоголев – Кындыл, режиссер Федот Потапов, режиссер восстановления Ефим Степанов

22 ОКТЯБРЯ  с 18:00 (12+)

Спектакль  “ЛООКУУТ УОННА НЬУРГУҺУН” Т. Сметанин, режиссер Герасим Васильев.

23 ОКТЯБРЯ с 18:00 (12+)

Спектакль “СААСКЫ КЭМ” (“ВЕСЕННЯЯ ПОРА”) Н. МординовАмма Аччыгыйа, режиссер Василий Фомин,

24 ОКТЯБРЯ  с 18:00 (12+)

Спектакль  “ТӨЛКӨ” (“СУДЬБА”) Н. Золотарев – Якутский, режиссер Руслан Тараховский.

В целях противодействия распространения в Республике Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID 19), при посещении Саха театра обязуется строго соблюдать действующие требования органов исполнительной власти в области санитарно-гигиенической безопасности.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.

Источник: Михаил Егоров
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