25.02.2020
13:00
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Культура & Образование

Саха театр приглашает

27 февраля в 18-00 «Фальстаф» У.Шекспир, в главной роли Геннадий Турантаев

28 февраля в 18-00 «Театрга буолбут түбэлтэ» Л.Пиранделло. Режиссер Роман Дорофеев

Справки по тел: 34-13-31

Источник: Саха театр.
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