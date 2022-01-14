Саха театр представит премьерные спектакли в январе!

Начало нового 2022 года для Саха театра стало плодотворным и богатым на постановки.

Работу коллектив театра начал уже 1 января масштабной постановкой Андрея Борисова «Великий столетний план» Платона Ойунского. Перфоманс состоялся в первый день 2022, в год 100-летнего юбилея ЯАССР.

Январь будет ознаменован премьерами в малом зале театра: 21 -22 января состоится премьера спектакля «Саһарҕа хоптото» (Розовая чайка) режиссера Карла Сергучева, Что интересно, это уже вторая постановка пьесы юкагирского драматурга Геннадия Дьячкова на сцене Саха театра. Ранее, «Розовая чайка» была поставлена режиссером Андреем Борисовым и роль Ярхадааны исполнила молодая актриса Домна Уйгурова. В постановке 2022 года заслуженная артистка РС(Я) Домна Васильевна сыграет роль бабушки Ярхадааны, что весьма символично.

29 и 30 января артист Саха театра Василий Борисов, с прошлого года познающий профессию режиссера, представит якутскому зрителю премьеру спектакля «Сүөһүлэр» (Скоты) И.Вилквиста. 25 ноября этот спектакль уже принял участие в III Международном театральном фестивале «Диалоги» в театре “Человек» Москве и получил положительные отзывы театральных критиков. Это уникальный фестиваль, где собираются спектакли с участием двух артистов. Фестиваль учрежден в 2019 году Московским драматическим театром «Человек» при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы.

Билеты на спектакли Саха театра можно приобрести на сайте sakhatickets.ru