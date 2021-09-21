Саха театр открывает новый сезон

Саха академический театр им. П.А. Ойунского приглашает на открытие 116-го театрального сезона, посвященного 100-летию образования Якутской автономной республики.

24 сентября, в день открытия, приглашаем на спектакль «Манчаары» по драме «Манчаары түөкүн» В.В.Никифорова — Күлүмнүүр в постановке Руслана Тараховского.

Оригинальное решение сценографа Михаил Егорова и драматические события, разворачивающиеся на сцене полностью захватят интерес зрителя. Не обошлось и без любовной линии, Манчаары был не только разбойником, помогал бедным и сбегал со всех тюрем, куда он волею судьбы попадал, но и был весьма красноречивым, окутанным романтическим флером героем. Но главной линией спектакля станет всепоглощающая любовь к Родине.

В роли Манчаары — Василий Борисов. В спектакле задействован весь актерский состав Саха театра.

Спектакль идет с синхронным переводом на русский язык.

Начало в 18:00

Справки по тел: 34-13-31, 89681505602

Цена билета 300-500 р.

Билеты продаются в кассе Саха театра с 10:00-18:00

ОНЛАЙН продажа на сайтах sakhatheatre.ru, tesserus.com, afisha.ykt.ru