Саха театр откроет большие гастроли в Москве

Гастроли в Москве: спектакли Саха академического театра на исторической сцене Малого театра России.

Саха театр 3 и 4 октября в рамках 100-летия образования Якутской АССР на исторической сцене Малого театра России покажет два лучших спектакля выдающегося режиссера Андрея Борисова «Алитет хайаҕа күрүүр» («Алитет уходит в горы») Т.Семушкина и «Илиир Хоруол» («Король Лир») У. Шекспира.

Саха театр и Большие гастроли

Саха театр всегда славился «большими гастролями» и они славили якутский театр с 50-х годов прошлого века. Сначала Саха театр участвовал в творческих декадах Якутской АССР, организованных в Москве. Художественный руководитель Андрей Борисов всегда подчеркивает, что Саха театр умеет организовать масштабные гастроли как особое направление творческого развития.

Жители республики хорошо помнят первые грандиозные гастроли в 80-х годах прошлого века, когда недавно назначенный главный режиссер Саха театра Андрей Борисов со спектаклем «Желанный берег мой» Ч.Айтматова ошеломил весь мир. Это был высокий взлет Саха театра по странам Европы и Америки. Тогда мировое театральное пространство узнало о народе саха как самобытном и талантливом театральном народе. А спектакль, позже ставший визитной карточкой якутского театра, в 1986 году удостоился Государственной премии СССР. После осуществились легендарные гастроли «Лики Чингис Хаана», «Легенды Саха театра» по странам Азии, сплотившие национальные театры Евразии вокруг национальной культуры и идентичности народов.

Нынешние гастроли Саха театра – единственного в мире Северо-Евразийского театра, духовного и культурного достояния Республики Саха (Якутия), как считает художественный руководитель Андрей Борисов, будут беспрецедентными: «Сейчас во время укрепления цивилизационной идентичности народов России в программу гастролей Саха театра вошли спектакли, которые дают зрителю возможность размыслить о духовном развитии народов в новом тысячелетии на фоне глобальных процессов», – говорит он.

Саха театр в рамках гастрольного тура по городам России впервые выступит на исторической сцене Малого театра России, который шесть поколений щепкинцев благотворят как родное Театральное училище имени М.С. Щепкина. Эти гастроли войдут в историю еще тем, что перед великой русской школой – Малым академическим театром России, Саха театр приедет в статусе академическом, как особый знак развития мастерства и достижений национального театра.

«Алитет уходит в горы» Т. Семушкина

Спустя почти 40 лет после постановки спектакля «Желанный берег мой…» по повести Ч.Айтматова режиссер Андрей Борисов вновь обратился к теме Арктики и северных народов. Премьера спектакля «Алитет уходит в горы», состоявшаяся в июне 2021 года в городе Казань, вызвала большой интерес зрителей.

Арктическая тема – одно из направлений Саха театра в XXI веке вновь становится актуальным как 80-е годы, когда режиссер Андрей Борисов поднял на весь театральный мир вопрос о самоопределении малочисленных народов Севера и развитии их традиционной культуры. В XXI веке, веке глобализации, в условиях столкновения цивилизаций и унификации культур, особое значение имеет обретение геокультурной идентичности народа. Спектакль «Алитет уходит в горы» повествует о годах становления советской власти в Чукотке, задает вопросы о настоящем времени, дает зрителю повод для размышлений о будущем.

Кандидат филологических наук Мария Кириллина в статье «Куда уходит Алитет?..» написала: «Спектакль продолжает северный цикл постановок Андрея Борисова, в котором, несомненно, особое место занимают «Желанный берег мой», «Ханидуо и Халерхаа», «Розовая чайка», премьера которых состоялась в 1980-х годах». Ульяна Винокурова, доктор социологии в своей статье «Алитет теперь наше культурное, духовное достояние»отметила: «Спектакль зрелищный, из глубин исторической судьбы рождающий колоритные узнаваемые образы современности. Они, как зеркальное полотно, высветили нас самих. И ребром поставили вопросы: какое духовное наследие мы несём, насколько оно помогает нам найти ответы на новые вызовы судьбы? Останемся ли на родной земле, с родными людьми? Не сгорит ли, не утонет ли в пучине вод всё ценное для нас, и нам придётся покинуть исконные земли? Сумеем ли сохранить надежду и перспективу? Алитет теперь наше культурное, духовное достояние. Мы должны его удержать! И творить жизнь на родине».

В спектакле задействована вся труппа Саха театра. Главную роль Алитета играет талантливый актер, выпускник Щепкинского училища 2002 года Василий Борисов. Великолепный ансамбль молодых актеров Айсена Лугинова в роли охотника Айе, Геннадия Турантаева в роли американца Томсона, Романа Дорофеева в роли начальника ревкома Жукова и известных актеров Петра Баснаева в роли шамана Корауге, Иннокентия Дакаярова в роли богатого оленевода Эчавто и Лены Сергеевой-Румянцовой в роли жены губревкома Лося создают в спектакле атмосферу арктической реальности в сочетании с метафорической философией северных народов.

«Король Лир» У.Шекспира

Удостоенный в 1999 году Государственной премии России спектакль «Илиир Хоруол» («Король Лир») У.Шекспира по праву считается прославленным. Спектакль в свое время участвовал во многих фестивалях и гастролях и всегда имел успех у зрителей.

Премьера спектакля состоялась в декабрьской Москве на сцене театра имени В. Маяковского. Режиссер Андрей Борисов, как один из талантливых учеников режиссера Андрея Гончарова, был приглашен на фестиваль «Учитель и ученики», посвященный 80-летию Учителя. Московская театральная публика спектакль приняла как новый этап в творческой биографии режиссера Борисова – открывающий путь к Театру Олонхо. Как тогда писали московские критики: «Повесть Айтматова и пьеса Шекспира сошлись у него в одном эпическом пространстве, неожиданно дополнив одна другую». А непохожего ни на одного из предыдущих королей в исполнении известных актеров Лира – Ефима Степанова приняли тепло и с любовью. Назвали его «воздушным королем», парящим над землей и его путь от короля целого королевства к одинокому «неоснащенному» человеку – путь в бесконечность.

Спустя почти полвека спектакль не утратил актуальность и возобновленный состав актеров с Лиром – Ефимом Степановым приобретает новые краски и оттенки нашего времени. Именно молодые актрисы в исполнении дочерей короля Гонерильи – Ильяна Павлова, Реганы – Ньургуйаана Шадрина, Корделии – Лена Маркова, как и предыдущие исполнители, грациозно и отстраненно держат в себе внимание зрителей, внося в переплетении сюжета дыхание времени, а в их движениях и отношениях с персонажами кроятся жесткость мазков и сгущение красок современности. Роль знаменитого Шута Иннокентия Луковцева, удостоенного в самом молодом возрасте, в 20 лет, Государственной премии России, в новом составе будет играть талантливый актер, режиссер, ученик Андрея Борисова Роман Дорофеев.

Выступление Саха театра в Москве – это всегда событие для зрителей столицы и гостей Москвы. И всегда искренняя и теплая встреча для наших земляков-якутян, друзей и поклонников Саха театра, ждущих встречи со своими любимыми артистами.

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Саха театр от имени театрального сообщества Якутии приглашает наших земляков, жителей и гостей столицы, а также театральных критиков и искусствоведов на показы спектаклей в постановке художественного руководителя Саха театра, государственного советника Республики Саха (Якутия), народного артиста России Андрея Борисова. Билеты на спектакли можно приобрести на кассе Малого театра России и в режиме онлайн по следующим ссылкам:

«Алитет уходит в горы» Т.Семушкина, 03 октября в 19:00 часов http://www.maly.ru/spectacle/view?name=saha_alitet

Т.Семушкина, 03 октября в 19:00 часов http://www.maly.ru/spectacle/view?name=saha_alitet «Король Лир» У.Шекспира, 04 октября в 19:00 часов http://www.maly.ru/spectacle/view?name=saha_lir

Касса основной сцены Малого театра России работает ежедневно с 10:00 до 20:00 (перерыв с 15:00 до 16:00) часов. Если при оформлении билетов возникают сложности необходимо позвонить в отдел по работе со зрителями: телефон 8(495) 625-48-59.