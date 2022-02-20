Саха-силач с улицы Восстания

На чемпионате Санкт-Петербурга по классическому жиму в весовой категории до 93 кг серебряную медаль завоевал якутянин Николай КОНОНОВ. Сам @tattoo_tut.44 сообщает подписчикам, что результат дался нелегко, были травмы, смена зала. Второе место удовлетворило спортсмена, хотя ,пишет, «были другие планы». Кононов оптимистично отмечает в посте о своем первом серьезном успехе — «Продолжаем пахать и идём дальше🏋️».

Харизматичный Кононов — личность разносторонняя. Красавец-саха родился в Томске, корнями из Верхневилюйского улуса, ему 42 года. Позиционирует себя как деятель искусств, спортсмен, мотиватор и Revolutionary🚩. В Якутске был больше известен как мастер тату, @tattoo_tut.44 держал студию «Чернила». Сейчас Николай, он же TimirMcKonan888, проживает в Петербурге, туда же перевез свое любимое детище — бизнес «тату на любой вкус и цвет, перманентный макияж», открыл салон на торном месте северной столицы — улице Восстания. Отметим, что его блог по теме «Питер глазами саха» отличается обоснованными советами и нужными локациями.

Интересно, что TimirMcKonan888 выступать в спорте стал относился недавно. Дебют состоялся в сентябре 2019 года на республиканском турнире по силовому экстриму в с. Намцы. На нем Кононов сразу же громко заявил о себе, заняв второе место в весовой категории до 100 кг.

Занималась спортивным ростом силача … девушка. Героиня SAKHALIFE.RU Марина ФЕДОРЕНКО — 2-хкратная чемпионка мира по мас-рестлингу, также необычайно творческий человек, художник со своим неповторимым почерком и видением мира.



