Саха опера балет завершит сезон мировой премьерой

Как сообщает инстаграм-страница театра, Саха опера балет готовит мировую премьеру, которой завершится его юбилейный сезон.

«8 новелл об успехе, счастье и поиске смысла жизни в сети Instagram. Каждая новелла — это новый визуальный образ, яркий, неповторимый и изысканный», — говорится в сообщении.

Над спектаклем работают постановщики из Казахстана, Беларуси, Москвы, Перми и Екатеринбурга, а возглавил их директор театра, режиссер-постановщик Сергей Юнганс.

Ждём премьеру 21, 22 и 23 мая.