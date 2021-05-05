05.05.2021
15:49
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Культура
Саха опера балет завершит сезон мировой премьерой
Как сообщает инстаграм-страница театра, Саха опера балет готовит мировую премьеру, которой завершится его юбилейный сезон.
«8 новелл об успехе, счастье и поиске смысла жизни в сети Instagram. Каждая новелла — это новый визуальный образ, яркий, неповторимый и изысканный», — говорится в сообщении.
Над спектаклем работают постановщики из Казахстана, Беларуси, Москвы, Перми и Екатеринбурга, а возглавил их директор театра, режиссер-постановщик Сергей Юнганс.
Ждём премьеру 21, 22 и 23 мая.
Источник: https://www.instagram.com/p/COPiuWXsZdI/
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