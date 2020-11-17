Саха цирк проводит онлайн-конкурс талантов «Дети Арктики»

С 5 по 30 ноября в Якутске проходит I Республиканский дистанционный конкурс детского творчества «Дети Арктики».

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Государственный цирк Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых с 5 по 30 ноября проводит I Республиканский дистанционный конкурс детского творчества «ДЕТИ АРКТИКИ».

Конкурс идет онлайн на площадке социальной сети Instagram.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

Фото или видео публикуется в соцсети Instagram с открытой страницы участника либо руководителя с отметкой соответствующего Хештега группы.

1 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики1)

«Театр» — театральные коллективы, студии и т.д.

2 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики2)

«Музыка» — инструментальные коллективы, солисты и т.д.

3 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики3)

«Вокал» — вокальные коллективы, солисты и т.д.

4 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики4)

«Конкурс мастериц» — рукоделие, шитье, вязание, изделие из бисера и т.д.

5 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики5)

«Изобразительное искусство» — живопись, графика, скульптура и т.д.

6 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики6)

«Конкурс чтецов» — проза, баллада, стихи и т.д.

7 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики7)

«Конкурс поделок» — мелкое изделие, изготовленное ручным способом выполненное в различных стилях и техниках, из разного материала (из пластилина, бумаги, картона и т.д.)

8 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики8)

«Конкурс фотографий» — Самые лучшие работы юных фотографов.

9 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики9)

«Хореография» — танцевальные коллективы, студии, солисты и т.д.

10 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики10)

«Цирк» — цирковые и оригинальные номера.

1,2,3,6,9,10 группы (солисты, дуэты, трио, квартеты, квинтеты, студии, ансамбли, коллективы и т.д.) отправляют видео (можно ранее снятые) только одного номера длительностью не более 5 минут (номер, театрализованная постановка, танец, вокал, стихи, музыкальное произведение и т.д.). Участники конкурса 4, 5, 7, 8 групп отправляют фотографии своих работ с описанием.

Участниками могут быть все желающие в возрасте от 3-х до 18-ти лет.

В каждой группе участники разделяются на возрастные категории:

— от 3-х до 6-ти лет;

— от 7-ми до 10-ти лет;

— от 11-ти до 14-ти лет;

— от 15-ти до 18 лет;

Подписка и отметка страницы @sakhadiamondcircus обязательна.

Работы принимаются до 18 часов 30-го ноября.

Заявка на участие:

ГРУППЫ 1, 2, 3, 4, 5, регистрацию проходите в WhatsApp

по номеру тел. +7(924) 175-87-47 – Татарова Аграфена Петровна.

ГРУППЫ 6, 7, 8, 9, 10, регистрацию проходите в WhatsApp

по номеру тел. +7(914) 220-29-08 – Федорова Туйара Даниловна.

Просьба не звонить, только в WhatsApp отправляете следующую информацию:

— Ф.И.О. участника или руководителя,

— количество участников,

— населенный пункт,

— возраст,

— название конкурсной работы,

— к какой группе относится

— электронная почта и номер телефона ответственного.

Стоимость участия в конкурсе:

300 рублей с каждого участника.

Только после регистрации по WhatsApp вам дадут информацию, как оплатить за конкурс.

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте цирка и в Instagram аккаунте организатора с 1 по 3 декабря 2020 года по группам.

НАГРАДЫ КОНКУРСА

Всем участникам будут предоставлены Сертификаты участника, а каждому руководителю именные Дипломы по указанной электронной почте.

В каждой возрастной группе по итогам конкурса присуждаются:

Лауреат I, II, III степени и Дипломант I, II, III степени. Победители конкурса награждаются Дипломами и призами.

По вопросам сети Instagram обращаться по номеру:

+7(965) 997-70-67 – Розита Алексеева

+7(914) 293-25-70 — Анастасия Тимофеева