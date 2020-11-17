Саха цирк проводит онлайн-конкурс талантов «Дети Арктики»
С 5 по 30 ноября в Якутске проходит I Республиканский дистанционный конкурс детского творчества «Дети Арктики».
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Государственный цирк Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых с 5 по 30 ноября проводит I Республиканский дистанционный конкурс детского творчества «ДЕТИ АРКТИКИ».
Конкурс идет онлайн на площадке социальной сети Instagram.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Фото или видео публикуется в соцсети Instagram с открытой страницы участника либо руководителя с отметкой соответствующего Хештега группы.
1 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики1)
«Театр» — театральные коллективы, студии и т.д.
2 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики2)
«Музыка» — инструментальные коллективы, солисты и т.д.
3 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики3)
«Вокал» — вокальные коллективы, солисты и т.д.
4 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики4)
«Конкурс мастериц» — рукоделие, шитье, вязание, изделие из бисера и т.д.
5 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики5)
«Изобразительное искусство» — живопись, графика, скульптура и т.д.
6 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики6)
«Конкурс чтецов» — проза, баллада, стихи и т.д.
7 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики7)
«Конкурс поделок» — мелкое изделие, изготовленное ручным способом выполненное в различных стилях и техниках, из разного материала (из пластилина, бумаги, картона и т.д.)
8 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики8)
«Конкурс фотографий» — Самые лучшие работы юных фотографов.
9 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики9)
«Хореография» — танцевальные коллективы, студии, солисты и т.д.
10 ГРУППА (хештег: #КонкурсДетиАрктики10)
«Цирк» — цирковые и оригинальные номера.
1,2,3,6,9,10 группы (солисты, дуэты, трио, квартеты, квинтеты, студии, ансамбли, коллективы и т.д.) отправляют видео (можно ранее снятые) только одного номера длительностью не более 5 минут (номер, театрализованная постановка, танец, вокал, стихи, музыкальное произведение и т.д.). Участники конкурса 4, 5, 7, 8 групп отправляют фотографии своих работ с описанием.
Участниками могут быть все желающие в возрасте от 3-х до 18-ти лет.
В каждой группе участники разделяются на возрастные категории:
— от 3-х до 6-ти лет;
— от 7-ми до 10-ти лет;
— от 11-ти до 14-ти лет;
— от 15-ти до 18 лет;
Подписка и отметка страницы @sakhadiamondcircus обязательна.
Работы принимаются до 18 часов 30-го ноября.
Заявка на участие:
ГРУППЫ 1, 2, 3, 4, 5, регистрацию проходите в WhatsApp
по номеру тел. +7(924) 175-87-47 – Татарова Аграфена Петровна.
ГРУППЫ 6, 7, 8, 9, 10, регистрацию проходите в WhatsApp
по номеру тел. +7(914) 220-29-08 – Федорова Туйара Даниловна.
Просьба не звонить, только в WhatsApp отправляете следующую информацию:
— Ф.И.О. участника или руководителя,
— количество участников,
— населенный пункт,
— возраст,
— название конкурсной работы,
— к какой группе относится
— электронная почта и номер телефона ответственного.
Стоимость участия в конкурсе:
300 рублей с каждого участника.
Только после регистрации по WhatsApp вам дадут информацию, как оплатить за конкурс.
Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте цирка и в Instagram аккаунте организатора с 1 по 3 декабря 2020 года по группам.
НАГРАДЫ КОНКУРСА
Всем участникам будут предоставлены Сертификаты участника, а каждому руководителю именные Дипломы по указанной электронной почте.
В каждой возрастной группе по итогам конкурса присуждаются:
Лауреат I, II, III степени и Дипломант I, II, III степени. Победители конкурса награждаются Дипломами и призами.
По вопросам сети Instagram обращаться по номеру:
+7(965) 997-70-67 – Розита Алексеева
+7(914) 293-25-70 — Анастасия Тимофеева
+7 (999) 174-67-82