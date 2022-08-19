19.08.2022
15:26
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Светская хроника

Саха-американская художница сделала дар музею города Якутска

В эти дни в Якутске гостит Лиля ПОПОВА, талантливая саха-американская художница.

Лилия организовывала собственные проекты для талантливых молодых якутских художников, участвовала и в благотворительных мероприятиях. А на этот раз Лиля сделала дар вновь организованному музею города Якутска. Правда, получилось это почти случайно.

В кофейне Лиля встретилась с подругами. Одна из них — Наталья КРИВОГОРНИЦЫНА работает сейчас в музее истории города Якутска. Услышав о том, что она собирает винтажные вещи для музея и ищет спонсора для покупки старинного шкафа, художница решила помочь в этом деле.

Старинный шкаф будет выставлен в основной экспозиции музея, сообщила SakhaLife Наталья Кривогорницына. В Якутии очень мало осталось мебели прошлых эпох, тем более в хорошем состоянии. Музей Якутска принимает в дар от старожилов и жителей города предметы дореволюционного быта и советской эпохи.           

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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