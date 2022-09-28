Саха академический театр на ХIII международном фестивале «Александринский»

Выступление Саха театра на сцене Александринского театра – преклонение к русской театральной школе

Вчера и сегодня, 27 и 28 сентября, Саха академический театр имени П.А.Ойунского выступает на ХIII международном театральном фестивале «Александринский», где выдающийся режиссер, народный артист России, государственный советник РС(Я) Андрей Борисов петербуржцам представляет два лучших спектакля.

27 сентября в День государственности Республики Саха (Якутия) состоялся показ спектакля «Театрга буолбут түбэлтэ» («Шесть персонажей в поисках автора») Л.Пиранделло. При полном зале художественный руководитель Саха театра Андрей Борисов торжественно открыл гастрольную программу по четырем городам России, посвященную 100-летию образования Якутской АССР.

Приветствуя зрителей Андрей Борисов отметил, что нынешние гастроли под названием «Учитель, перед именем твоим…» посвящены учителям и преподавателям артистов и деятелей ведущего театра Якутии. Северная столица воспитала плеяду замечательных художников Саха театра, в числе которых главный художник Лена Гоголева, художник по костюмам Сардана Федотова и сценограф Михаил Егоров – ученик коренного петербуржца, талантливого театрального художника и педагога Геннадия Сотникова. Как известно якутянам, тандем режиссера Борисова и художника Сотникова в конце XX века вывели Саха театр на мировой уровень.

«Сегодня для нас значимое событие: отмечаем День государственности. Театр укрепляет государственность республики, тем самым укрепляется единство России. Мы, выпускники великой русской театральной школы, преклоняемся перед нашими учителями. Поэтому для нас очень важно выступать на прославленной сцене Александринского театра», – заявил Андрей Саввич под бурные аплодисменты зрителей.

А сегодня, 28 сентября, актеры Саха театра представят легендарный спектакль Андрея Борисова, удостоенный Государственной премии РФ, «Илиир Хоруол («Король Лир») У.Шекспира, где впервые выйдет ансамбль актеров из пяти якутской студии Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина при Малом театре России. Именно на сцене Национального русского (Александринского) театра произойдет церемония передачи роли короля Лира, исполняемый с 1997 года народным артистом РС(Я), заслуженным артистом РФ Ефимом Степановым, выпускнику Щепкинского училища 2002 года, главному режиссеру Саха театра, заслуженному деятелю искусств РС(Я) Руслану Тараховскому.