Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнин Бэрэссэдээтэлэ П.В. Гоголев Ыһыаҕынан эҕэрдэтэ

Күндү сахам дьоно!

Самаан сайын сатыылаабыт кэмигэр Үрдүк Айыылары кытта алтыһар үтүө күммүт үүннэ. Арҕаһыттан тэһииннээх айыы хаан аймаҕа, көхсүттэн көнтөстөөх күн улууһун дьоно буоларбыт быһыытынан аламай маҥан күнтэн күүс ылар, Аар Айылҕабытыгар сүгүрүйэр кэрэ кэммит тиийэн кэллэ.

Саха дьоно түҥ былыргы үгэспитин, ырыабытын-тойукпутун, Олоҥхобутун харыстаан, өрө тутан, баай төрүт култуурабыт Аал луук мас курдук чэчирии сайдар. Ол да иһин ыһыахпыт үгүс норуоту түмэн, аар-саарга аатырар.

Кэнчээри ыччаппыт аныгы олох тэтимин кытта тэҥҥэ хардыылаан, саҥа саҕахтары баһылаан, киэҥ аартыкка таҕыста. Ол сайдыыбыт төрдө-төбөтө, силиһэ-мутуга Ыһыахпытыгар, Олоҥхобутугар, Оһуокайбытыгар, Хомуспутугар, Тойукпутугар баар. Кэнэҕэс да кэмнэргэ үтүө үгэспит, тылбыт-өспүт, хомоҕой хоһооммут, ылбаҕай ырыабыт саханы саха дэтэ турдун.

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо!

Үрүҥ Тунах ыһыаҕынан Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнин уонна тус бэйэм ааппыттан ис сүрэхтэн эҕэрдэлиибин! Айыыһыккыт аргыстастын, Иэйэхсиккит эҥэрдэстин! Чөл куттаах, чэгиэн буолуҥ!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнин Бэрэссэдээтэлэ П.В. Гоголев

Дорогие якутяне!

От имени Государственного Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю с национальным праздником Ысыах – праздником белого изобилия! Для рода айыы-аймага, с загривка обузданного, с поводьями солнечными за спиной, Ысыах является священным днем преклонения божествам Айыы, проведения обряда духовного очищения, обновления жизненной энергии.

Мы, якутяне, достойно пронесли через века исконные традиции, песни-тойук и Олонхо – наше главное достояние. Потому самобытная, богатая якутская культура расцветает подобно величественному Аал Луук Мас. Наш Ысыах с каждым годом приобретает поистине народный размах, объединяя и сплачивая многонациональный народ республики.

Подрастающее поколение, покоряя неизведанные горизонты, постигая высокие рубежи, смело открывает новые пути развития. Непоколебимой основой, крепким фундаментом всего этого, несомненно, являются издревле сохраненные памятью многих поколений ысыах, олонхо, осуохай, хомус, тойук. Пусть наши почтенные традиции, богатый язык, древний эпос, животрепещущие песни на многие века прославляют народ Саха.

Уважаемые якутяне! Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть Айыысыт освещает ваш путь, а Иэйэхсит вас оберегает!

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев