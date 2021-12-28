Сафроновские чтения-2021 собрали 335 участников

На фото: Организатор и руководитель НПК «Сафроновские чтения», доктор ветеринарных наук Людмила Михайловна Коколова (в центре) с участниками конференции

20 декабря 2021 года в Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» в заочном режиме состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Сафроновские чтения», посвященная 105-летию со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, заслуженного ветеринарного врача ЯАССР, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, кавалера ордена Отечественной войны III степени и ордена «Знак почета» Михаила Григорьевича Сафронова, проработавшего 28 лет директором Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Сафроновские чтения проводятся среди молодых научных сотрудников, аспирантов, студентов, учащихся агропрофилированных школ один раз в два года. Конференция входит в перечень научно-практических мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН», Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» и Малой сельскохозяйственной академии ЯНИИСХ.

Организаторами и руководителями НПК «Сафроновские чтения» являются заведующая лабораторией гельминтологии ЯНИИСХ, научный руководитель Малой сельскохозяйственной академии ЯНИИСХ, доктор ветеринарных наук Людмила Михайловна Коколова, кандидат ветеринарных наук Любовь Юрьевна Гаврильева, Совет молодых ученых и аспирантов ЯНИИСХ ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

В этом году конференция прошла по 7 тематическим секциям. Всего в Сафроновских чтениях приняли участие 335 человек с 216 докладами, из них 285 участников — учащиеся школ и их руководители, 36 — учителя сельских и городских общеобразовательных школ, в том числе и агропрофилированных школ, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения агрошкол из Республики Саха (Якутия), Саратовской, Тамбовской и Курской областей. На конференции выступили 14 студентов и магистрантов, аспирантов и молодых ученых из Московского государственного университета пищевой промышленности, Курского государственного университета, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Арктического государственного агротехнологического университета и Якутского сельскохозяйственного техникума.

В секции «Здоровьесберегающая деятельность и физические воспитание» Сафроновских чтений приняли участие ученица 11 класса МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза В.И. Лаврова с. Горяйновка» Дарья Попова из села Горяйновка Саратовской области и директор школы Наталья Андреевна Шадиян.

Участие в конференции приняла ученица 7 «а» класса МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова» Маша Оконешникова.

Участие в чтениях принял ученик 7 класса Антоновской СОШ Нюрбинского улуса Саян Иванов.

Участие в научно-практической конференции приняла ученица 9 класса Чычымахской СОШ Таттинского улуса Амелия Унарова.

Как сообщила организатор и руководитель Сафроновских чтений, заведующая лабораторией гельминтологии ЯНИИСХ, научный руководитель Малой сельскохозяйственной академии Людмила Коколова, все поступившие работы являются очень интересными. «Исследования проведены в разных областях. На конференции были обсуждены вопросы социально-экономического и культурного развития села, экологии и туризма, здоровьесберегающего и физического воспитания подрастающего поколения, органическое северное земледелие и растениеводство, выращивание и районирование разных сортов картофеля и других овощных культур не только в Центральной Якутии, но и за полярным кругом. Были представлены и такие актуальные вопросы как инженерное обеспечение, цифровизация и информационные технологии агропромышленного комплекса, методы содержания и изучение аборигенного якутского скота и лошадей, а также вопросы ветеринарии и паразитологии. Впервые в работе Сафроновских чтениях приняли участие магистранты Курского государственного университета со своим руководителем, профессором Натальей Семеновной Малышевой. Надеемся, то проведенная конференция сыграет свою роль в качественной подготовке к дальнейшим научным исследованиям, генерировании актуальных практических и исследовательских знаний и обмене опытом. Благодарим всех участников Всероссийской научно-практической конференции «Сафроновские чтения», желаем всем мира, добра и счастья», — поделилась Людмила Михайловна.

Научные доклады, затрагивающие широкий круг вопросов были рассмотрены экспертной комиссией в составе молодых ученых и аспирантов ЯНИИСХ. По мнению экспертов, наиболее значимыми в научном и практическом смысле оказались следующие доклады:

1. «Зараженность моллюсков семейства прудовики (Lymnaeidae) личинками трематод» Дианы Радимовны Магомедовой, магистранта 2 курса, научный руководитель директор НИИ паразитологии КГУ, доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и экологии Наталья Семеновна Малышева;

2. «Блюда народов Севера и их роль в передаче опасных болезней в Арктических регионах Якутии» Ивана Ивановича Романова, студента 3 курса Физико-технического института СВФУ, научный руководитель кандидат технических наук, доцент кафедры «Теоретическая физика» ФТИ СВФУ Артур Григорьевич Федоров;

3. «Организация практических занятий учащихся на пришкольном участке в условиях сельской школы (на примере МБОУ «Балыктахская СОШ» с агропрофилированным направлением МР «Мегино-Кангаласский улус» с. Балыктах)» учителя биологии Яны Ильиничны Габышевой, МБОУ «Балыктахская СОШ», Мегино-Кангаласский улус;

4. «История нашего района: Поднятая целина — настоящее и будущее» учителя математики Дарии Михайловны Романовой, МБОУ «Крестяхская СОШ им. И.Г. Спиридонова»;

5. «Развитие мелкой моторики младших школьников в процессе внеурочных занятий по народному прикладному творчеству» Надежды Юрьевны Даниловой, учителя начальных классов МБОУ «Арылахская агротехнологическая средняя общеобразовательная школа им. Л. Попова», Сунтарский улус;

6. «Формирование здоровьесберегающей среды в сельской школе» Дарьи Евгеньевны Поповой, ученицы 11 класса МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза В.И. Лаврова с. Горяйновка» Духовницкого района Саратовской области, руководитель директор школы Наталья Андреевна Шадиян;

7. «Свидетельства металлургического производства в местности Куссуур на р. Тонгуо с. Кэнтик Верхневилюйского улуса» Алексея Владимировича Иванова, ученика 8 класса МБОУ «Кэнтикская СОШ им. Н.К. Седалищева-Дьуегэ Ааныстыырова», научный руководитель Егор Николаевич Николаев, младший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»;

8. «Исследование паразитарных болезней лошадей табунного содержания в коневодческих хозяйствах частного сектора села Хара Мегино-Кангаласского улуса» Айаала Ньургустановича Григорьева, ученика 11 класса Харанской спортивной СОШ им. И.Г. Игнатьева, руководитель Мария Петровна Сидорова, научный руководитель доктор ветеринарных наук Людмила Михайловна Коколова;

9. «Составление бизнес-плана по содержанию молодняка крупного рогатого скота в подсобном хозяйстве МБОУ «Намская СОШ им. П.Н. Тобурокова» Александры Николаевны Сидоровой, ученицы 9 класса Намской СОШ им. П.Н. Тобурокова Верхневилюйского улуса, руководитель Анисия Юрьевна Сидорова;

10. «Определение плодородия почвы с добавлением компоста из оленьего навоза для выращивания рассады на пришкольном участке по материалам школьного кружка «Нөчэ» Айаала Старкова, ученика 8 класса МБОУ «Улахан-Чистайская СОШ им. Н.С. Тарабукина»;

11. «Роль якутской лошади в годы Великой Отечественной войны» Виктории Барбасытовой, ученицы 7 класса Таттинского лицея им. А.Е. Мординова, руководитель Сардана Спартаковна Сыромятникова;

12. «Технология возделывания подсолнечника и его смесей в условиях Вилюйской зоны Якутии» Ангелины Романовой, ученицы 8 класса МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа имени П.Н. Тобурокова» Верхневилюйского улуса, руководитель Надежда Гаврильевна Алексеева.